Soupe exquise à réchauffer. Une recette facile à préparer et avec une combinaison de saveurs que vous allez adorer.

Pour préparer une soupe de pommes et de betteraves, vous avez besoin des éléments suivants Ingrédients:

6 betteraves

1 oignon

3 pommes vertes, hachées

Huile végétale

4 tasses de cidre de pomme

4 tasses d’eau

Sel et poivre

1 tasse de crème sure

1 cuillère à soupe. moutarde

Croûtons

Ciboulette

préparation

Dans une casserole à feu moyen et avec de l’huile, ajoutez l’oignon coupé en rondelles et les betteraves. Faire sauter 3 minutes ou jusqu’à ce que les légumes soient tendres, puis ajouter les pommes en dés et cuire encore 5 minutes, puis ajouter le cidre de pomme, 4 tasses d’eau, le sel et le poivre. Remuer et couvrir la casserole pour cuire à feu moyen-doux pendant 40 minutes.Ajouter les légumes et le bouillon, plus une tasse supplémentaire de cidre de pomme, dans le mélangeur. Mélangez très bien.Dans un petit récipient, ajoutez la crème sure et la moutarde, mélangez très bien et réservez.Versez chaud et accompagnez d’une cuillère à soupe du mélange crème et moutarde. Vous pouvez également l’accompagner de croûtons et de ciboulette.

Si vous avez aimé cette délicieuse soupe, nous vous recommandons d’essayer la recette de haricots charro avec chicharrón. Ils sont delicieux.

Pour plus de recettes, visitez notre chaîne YouTube.

Article précédent6 propositions en couleur pour Noël et nouvel an