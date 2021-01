Nous partageons cette recette saine et très simple de soupe aux lentilles aux légumes. De plus, il convient aux végétaliens.

Pour préparer cette délicieuse recette de soupe aux lentilles aux légumes, vous avez besoin des éléments suivants Ingrédients:

½ kilo ou 2 tasses de lentilles 4 tasses d’eau 3 tomates 1 cuillère à soupe d’huile d’olive 2 oignons 1 bouquet de coriandre 1 carotte 2 gousses d’ail 1 cube de bouillon de poulet Sel au goût

Donne 4 portions

Le Groupe Grosby

préparation

Ajouter une cuillère à soupe d’huile dans une poêle à feu moyen, ajouter la tomate hachée, l’oignon haché et les carottes hachées. Remuer et faire revenir jusqu’à ce que l’oignon soit translucide et que les carottes soient cuites.Dans une casserole à feu moyen, ajouter l’eau, les lentilles, la moitié de l’oignon, la gousse d’ail et le sel au goût. Remuer et couvrir. Cuire 20 minutes ou jusqu’à cuisson complète, ajouter les légumes sautés à la casserole avec les lentilles, la coriandre, le bouillon de poulet et le sel au goût. Remuer et cuire à feu doux pendant 10 minutes pour laisser les saveurs se fondre. Servir chaud et savourer.

Nous recommandons: Bouillon de boulettes de viande aux légumes, Dal Rojo ou lentilles rouges.

