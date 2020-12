Une option délicieuse et saine à préparer pendant la saison froide est la soupe julienne, une combinaison de pùtes et de légumes que vous allez adorer.

Pour préparer la soupe en julienne, vous avez besoin des éléments suivants Ingrédients:

6 tomates, coupées en quartiers

ÂŒ morceau d’oignon

1 gousse d’ail

2 cuillĂšres Ă soupe. bouillon de poulet en poudre

2 cuillĂšres Ă soupe. d’huile

6 tasses d’eau

2 carottes, pelées et coupées en dés

1 citrouille coupée en dés

1 pomme de terre, pelée et coupée en dés

200 g de pùtes coudées ou au choix

Donne 5 portions

préparation

Ajouter la tomate, l’oignon, l’ail et le bouillon de poulet dans le mixeur. MĂ©langez trĂšs bien jusqu’Ă l’obtention de la consistance de la sauce, et dans une casserole, ajoutez l’huile et la sauce prĂ©alablement mĂ©langĂ©e. Faites cuire Ă feu moyen pendant 5 minutes et quand il change de couleur, ajoutez l’eau, ajoutez les lĂ©gumes et la soupe de votre choix. Cuire 10 minutes ou jusqu’Ă ce que la soupe et les lĂ©gumes soient cuits, servir chaud, vous pouvez ajouter un peu de citron.

