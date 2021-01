Sous l’eau!, Salma Hayek montre tout ce qu’elle a | .

Beauté 100% mexicaine! La belle actrice Salma Hayek a une fois de plus laissé ses followers sans voix sur Instagram, ceci après avoir publié une série de photographies montrant tout ce qu’elle a sous l’eau.

La Actrice mexicaine Elle a fait sensation sur le réseau social lorsqu’elle a été vue dans un maillot de bain bicolore très ajusté qui la rendait vraiment spectaculaire. Sa silhouette ressemblait à celle d’une belle jeune femme dans un concours de beauté.

Salma Hayek peut être vue avec ses cheveux mouillés et appréciant l’eau dans ses deux premières photographies; Cependant, c’est la troisième photographie qui a capturé tous les yeux de ses plus fidèles disciples.

Le protagoniste de Frida Elle a posé pour Instagram avec sa tête sous l’eau et laissant l’eau monter de sa taille vers le bas, permettant à la caméra de capturer ses courbes dans toute leur splendeur. Cette troisième photographie a montré qu’à 54 ans, Salma Hayek a l’air vraiment en forme et belle, la tonicité de ses jambes et ses attributs ont attiré l’attention des habitants et des étrangers.

La belle mexicaine a accompagné les images d’une phrase qui pourrait probablement avoir plus d’un sens.

Quel est ton secret, maman ?? , c’est ainsi que Hayek a décrit son message.

À peine deux heures après avoir réalisé cette publication, la belle Salma a obtenu plus de 250 mille réactions et de nombreux compliments pour sa belle anatomie.

Malgré le passage du temps, la belle Salma Hayek Elle reste dans le goût du public et son talent est tel qu’elle ne se limite pas seulement à être une célèbre actrice hollywoodienne, la star de Veracruz est une icône de la mode, une femme d’affaires et a également montré sa passion d’être également derrière le appareils photo.

L’histoire de la femme de François-Henri Pinault et son talent dans les coulisses remonte à Frida, le film qui lui a permis de devenir célèbre à Hollywood. Hayek a joué dans le film qui a montré au monde l’histoire du célèbre peintre mexicain et pas seulement cela, mais a également commencé à s’impliquer dans sa production.

Comme on le sait, Harvey Weinstein, le producteur à succès faisait partie de ce projet; cependant, il s’est intéressé à l’actrice mexicaine et a demandé des faveurs «personnelles» en échange de son soutien dans le film. Salma Hayek a catégoriquement refusé d’accepter les demandes de Weinstein et lui a assuré que Frida sans son soutien serait un désastre.

Ce que Harvey Weinstein ne savait pas, c’est que le célèbre Mexicain ferait tout pour faire sortir la cassette et c’était comme ça, Hayek a utilisé ses propres ressources et contacts pour que Frida atteigne le grand écran. Ce film a marqué un avant et un après dans la carrière de Salma Hayek et a obtenu la reconnaissance internationale dont elle rêvait.

Des années plus tard, les demandes «spéciales» de Harvey Weinstein aux actrices ont été exposées au monde et une rumeur a commencé que même Jennifer Lawrence, devenue célèbre grâce au film The Hunger Games, figurait sur cette liste.

Pour sa part, Lawrence a catégoriquement nié que c’était vrai ou tout comportement inapproprié de la part du producteur à son égard et lors des récompenses, Harvey Weinstein était dans ses mots d’admiration et de gratitude.

Salma Hayek a laissé derrière elle ce monde d’injustice et a commencé à émerger d’elle-même; Il a même produit pour la télévision, tel est le cas de la série Ugly Betty, qui a été un succès retentissant aux États-Unis.