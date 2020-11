Sous son peignoir, Joselyn Cano enseigne plus et les fans heureux | INSTAGRAM

La belle mannequin américaine, Joselyn Cano aime vraiment sortir se baigner et enfiler un peignoir avec lequel à cette occasion elle se chargeait de ravir tous ceux qui l’observaient, car elle a tout montré par inadvertance, m’échappant je serai un grand détail.

C’est une histoire que vous avez placée dans votre Instagram officiel, où nous pouvions la voir devant la caméra de son téléphone portable posant dans un peignoir blanc, ce qui donne une touche très élégante et attrayante à l’image car à part cela, nous pouvions voir ce qui se passait en dessous.

Fans heureux de l’observer de cette façon, cependant, Joselyn Cano nous assure que ces types de photos et de bien meilleures se trouvent sur sa page de Contenu exclusif donc pour un montant modeste par mois, vous pouvez les écrire et les obtenir.

Les critiques de leurs fans sont très positives, car tous ceux qui sont abonnés s’expriment et les remercient beaucoup d’avoir fait ce travail pour eux, étant les fans les plus populaires. gâté de l’internet et le plus heureux de pouvoir l’apprécier d’une manière beaucoup plus personnelle.

Sur sa page, vous pouvez obtenir des photos et des vidéos personnalisées et même la possibilité de parler avec elle via un chat, c’est là que beaucoup de ses followers lui ont posé des questions pour apprendre à la connaître un peu plus car c’est une fille très mystérieuse qui ne sait pas grand chose sur elle. , ils ont donc dû enquêter.

Mais quelque chose que nous savons, comme le fait qu’elle est une excellente mannequin qui fait rapidement ses meilleures poses après avoir déjà eu assez de pratique depuis des années, à part cela, elle modélise ses propres produits puisqu’elle a sa propre marque de maillots de bain qui sont assez créatifs et mignonne.

Récemment, nous avons pu en observer un dans lequel un détail était le plus frappant est un médaillon qui pendait à son soutien-gorge, se plaçant au milieu de ses charmes et faisant soupirer à plus d’un internaute qui avait le don de regarder ses divertissements.

Joselyn Cano a fréquenté l’Université de San Diego et depuis lors, elle a réalisé que le mieux serait de se consacrer à ce qu’elle aime le plus dans la mode, alors elle a rapidement commencé à se concentrer et à en apprendre beaucoup sur les affaires, principalement sur la manière de créer sa propre marque. et a commencé par le faire avec son nom.

Lire le nom du mannequin synonyme d’élégance, d’équilibre et d’audace, pour lequel elle a pratiquement déjà réussi à décoller comme l’une des plus jeunes et des plus réussies entrepreneurs de l’industrie du divertissement.

De nombreuses célébrités ont fait l’acquisition de leurs maillots de bain, comme la mannequin britannique Demi Rose, véritable ambassadrice de sa marque en modelant ses tenues car elle est déjà habituée à ses fans avec des courbes de visage d’ange et surtout de l’élégance.

Il ne fait aucun doute que Joselyn nous a montré que tout peut être réalisé grâce à l’effort et au dévouement. Elle a même partagé qu’elle a fait de nombreux sacrifices pour arriver là où elle est, donc elle est plutôt contente des résultats et n’arrêtera pas de créer d’aussi belles photos. comme celle que nous avons pu voir aujourd’hui ainsi que diverses vidéos, où l’on peut aussi apprécier ses charmes en mouvement.

Jos Cano n’est pas le seul à avoir une page de contenu exclusive, un exemple clair et excellent serait Bella Thorne, Mía Khalifa et bien d’autres qui ont profité de leur renommée pour monétiser et améliorer leur économie.