Dans son poème sur le soulèvement est-allemand de 1953, Bertolt Brecht se demandait s’il serait en fait plus simple pour le gouvernement de «dissoudre le peuple et d’en élire un autre».

Soixante-dix ans plus tard, le gouvernement britannique semble avoir des sentiments similaires. Au cours du week-end, le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a suggéré que la conformité pendant ce verrouillage était inférieure à celle du printemps dernier et que cela contribuait à la pandémie.

Au sens strict, il a bien sûr raison. Covid-19 se propage par proximité. Et plus l’interaction est fréquente, plus la probabilité de contagion est grande.

Mais cette argumentation, comme le peuple britannique lui-même, ne peut exister isolément. Premièrement, si le gouvernement veut que les entreprises respectent les règles, il doit leur apporter un soutien adéquat.

Pourtant, le dernier paquet financier annoncé la semaine dernière par la chancelière ne va pas assez loin. Il n’y a eu aucune extension des réductions de TVA, aucune extension de l’allégement des taux des entreprises – des choses dont les entreprises ont vraiment besoin.

L’exemple le plus clair de la dépendance du gouvernement aux demi-mesures est la subvention de 1 000 £ accordée aux pubs en décembre. Étant donné que la British Beer and Pub Association prévoyait que le pub moyen perdrait environ 47 000 £ de revenus au cours du mois, une telle mesure était à peine qualifiée de plâtre collant.

Donc, si vous voyez un magasin ouvert dans votre rue principale et que vous vous demandez pourquoi, la réalité est qu’il s’effondrera probablement autrement. Le gouvernement ne peut tout simplement pas dire aux entreprises de fermer à moins qu’il ne soit prêt à fournir le soutien nécessaire pour les maintenir jusqu’à ce que les restrictions de verrouillage soient levées.

De même, l’indemnité légale de maladie reste l’un de nos points faibles dans la lutte contre le virus, tout comme les millions d’indépendants manquant de soutien.

Deuxièmement, il y a la question de l’aide aux parents et de la protection des jeunes. Nous avons besoin d’un soutien supplémentaire pour les parents – dont des millions devraient désormais travailler à domicile tout en éduquant et en cuisinant pour leurs enfants.

Nous devons également veiller à ce que des contrôles vitaux de la sécurité des enfants vulnérables soient effectués pour éviter que des milliers de personnes ne souffrent d’abus pendant que les écoles sont fermées.

Troisièmement, nous devons faire face à l’énorme bilan que ce virus a causé à notre santé mentale. Le fait que les prescriptions d’antidépresseurs aient atteint un niveau record à l’automne dernier suggère que la santé mentale de millions de personnes a été endommagée par la pandémie.

La loi de 2012 sur la santé et la protection sociale était censée créer une «parité d’estime» entre la santé mentale et la santé physique d’ici 2020. Pourtant, selon le Center for Mental Health, les problèmes de santé mentale représentent 28% du fardeau de la maladie, mais seulement 13% cent des dépenses du NHS.

La lutte contre la crise de la santé mentale dans ce pays devrait recevoir beaucoup plus d’appui. Pourtant, les images de personnes condamnées à une amende par un essaim de policiers pour se promener dans un réservoir désert ne feront que rendre les gens plus anxieux.

Ce troisième verrouillage national nécessite plus de soutien, pas moins. Nous ne sommes pas soudainement immunisés contre le fait de passer 23 heures à la maison, avec des enfants turbulents ou des parents âgés ayant besoin de soins.

Enfin, le gouvernement savait que la vaccination allait durer des mois – beaucoup plus de préparatifs auraient dû avoir lieu bien avant le déploiement. Comme l’écrit Tony Blair dans l’article d’aujourd’hui, nous devons en fin de compte être aussi intelligents et agiles que le virus auquel nous sommes confrontés.