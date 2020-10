South Park est de retour. La pandémie est devenue le centre de la plupart des histoires les plus récentes de certains succès de la culture pop: du succès du film Host de Rob Savage à l’anthologie de courts métrages Homemade, à l’annonce du prochain Social Distance ( à la fois de Netflix) et films expérimentaux dans le style des élites côtières de HBO.

La perception de l’isolement, la distance sociale et ses conséquences ont apporté une bonne quantité de matière à méditer sur notre temps, les petites vicissitudes quotidiennes associées au mode de vie nouveau et obligatoire et au final, incertitude quoi qu’il arrive ensuite.

Bien sûr, South Park, en tant que phénomène de masse et doyen des irrégularités et des moqueries satiriques, ne pouvait pas rester en dehors d’une telle circonstance. Son spécial sur la pandémie a soulevé des attentes avec la grande question de savoir s’il serait capable de surmonter la pente de certaines saisons en basse heure.

La spéciale y parvient – il ne pourrait en être autrement -, mais il est tout de même évident que South Park traverse une période inconfortable dans laquelle sa structure, ses blagues et le simple fait d’interpréter la réalité commence à être répétitif. Pas par manque d’imagination, mais parce que l’humour corrosif qui l’a fait entrer dans l’histoire de la télévision commence à être très similaire à l’intention de déranger et de scandaliser une grande partie de la programmation Prime Time.

À l’heure où les John Olivers du monde désignent le président Trump pour se moquer directement de ses cheveux ou qu’une bonne partie de la série animée comporte de dures critiques politiques et sociales, South Park a l’étrange engagement de se battre comme il le peut avec la possibilité de se répéter. , revenez à vos meilleurs moments ou répétez ce que les autres font sans le même résultat.

Ce qui est arrivé à la spéciale pandémie tant attendue: Bien sûr, South Park a le rare honneur d’être l’une des premières séries à réfléchir et à le faire sur la normalité inégale provoquée par la pandémie pour montrer les erreurs, les douleurs et les erreurs d’un US qui semble, par tous les moyens, surmonté par une situation inattendue et chaotique.

Et même s’il fallait s’attendre à ce que cela finisse par provoquer des rires – pour l’histoire, le gang qui inclut Mickey Mouse comme un prédateur sexuel de … chauves-souris – il y a quelque chose de peu pertinent dans la conclusion très étrange de ce qui, sans aucun doute, était une compilation de scènes sur le vie pandémique. South Park est trop réaliste et surtout trop difficile à croire – ou à imaginer – la vie après COVID, c’est pourquoi il montre le pays au milieu d’un débat national qu’il ne comprend pas pleinement. La pertinence du programme est en fait cette capacité à résumer le fait d’être une création d’un temps absurde, extravagant et sans pareil, qui le fait se produire sans rien d’autre.

De la même manière que Homemade de Netflix (qui a réuni toutes sortes de visions sur la pandémie pratiquement en temps réel), The Pandemic Special de South Park est un acte de courage pour le simple fait d’assumer le changement et la transformation dans le langage du divertissement. Cela permet non seulement de prédire ce qui va se passer avant ou après avec la télévision traditionnelle et sa programmation, mais aussi la manière dont les productions les plus anciennes prennent le coup d’un changement radical dans la manière d’appréhender le quotidien.

Depuis le fait que ce premier épisode décontracté de la saison – En fait, les nouveaux chapitres arriveront à la fin de l’année – commencer par une annonce de Randy Marsh (Trey Parker) que Tegridy Farms, sa société de marijuana, offrira à un pro spécial les ravages de la pandémie jusqu’au climat général de moquerie face aux ravages des courbes de contagion, des décès, des groupes à risque, il est évident qu’à cette occasion, la notion de ridicule repose sur l’admission de ce qui se passe dans le monde.

South Park est conscient du fait que la pandémie en tant que contexte et avant de la dissimuler, de se moquer directement ou même de minimiser son importance, crée un monde adapté à l’urgence. Il le fait avec une batterie de blagues qui vont du maladroit à l’effrayant (ce Grim Reaper qui court en ville pour emmener les victimes dans les cimetières fait frissonner), mais sans cesser de reconnaître que le monde a changé et que le changement est visible.

Le résultat est un regard cynique sur ce qui se passe en temps réel en dehors des écrans de télévision: Randy vend de la marijuana bon marché sans avouer à qui que ce soit qu’il est patient zéro en ville, tandis que le reste des citoyens essaie de trouver leur place le nouvel ordre des choses. L’absurde se transforme en chaos et à la fin du chapitre, le système social est subverti: des policiers au chômage peignent avec leurs doigts sur les murs, les enfants essaient d’entrer dans l’école, les têtes volent et le sang coule. South Park est toujours la série que nous avons connue, appréciée et appréciée, mais apparemment, la réalité l’a dépassée cette fois et la moquerie semble être le fait même de créer une spéciale pour regarder le nouveau monde en décombres.

Bien sûr, il y a des blagues pour tous les goûts: un certain président avoue ne pas agir pour arrêter la pandémie car c’est sa façon de tenir ses promesses (on ne dira pas laquelle). South Park fait face aux vrais problèmes de son pays et il le fait du point de vue de les signaler directement.Mais il n’y a pas de performance de pouvoir réel sur la capacité de critique, ni celle qui soutienne une approche au-delà du scandale.

C’est peut-être parce que la série n’est pas prête à oublier ses erreurs précédentes – ce “côte à côte” très critiqué qui a mis la série en difficulté – et à passer à autre chose. Dans l’ensemble, South Park: The Pandemic Special est un regard solide sur les intentions de l’émission pour l’avenir. Et que nous espérons tous, se concrétiser.

