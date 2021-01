Stuart Armstrong a volé les Saints de Ralph Hasenhuttl devant après seulement trois minutes à St Mary’s, mais Pepe a égalisé cinq minutes plus tard, Saka a frappé avant la mi-temps et Lacazette a marqué après la pause pour compléter le redressement et assurer une victoire clé en Premier League pour Mikel Arteta.

Le match a commencé à un rythme effréné: Alex McCarthy a effectué un bel arrêt en tête-à-tête pour refuser Lacazette à la première minute, et Saints a fait payer les Gunners tout de suite alors qu’Armstrong a bien terminé un coin de James Ward-Prowse après trois minutes.

Arsenal ne s’est pas attardé sur ces premiers revers, et Pepe a mis les visiteurs au niveau avec un effort clinique sur une passe défensive de Granit Xhaka cinq minutes plus tard.

Le rythme était constant car les deux équipes avaient des chances, mais c’est Arsenal qui a pris les devants six minutes avant la mi-temps. Lacazette a fait amende honorable pour son échec précoce en plaçant Saka à travers, et c’était au tour de McCarthy de faire une erreur – il a couru hors de sa surface mais n’a pas réussi à fermer Saka, qui a contourné le gardien et a glissé le ballon dans un filet vide.

Southampton a cherché une voie pour revenir dans le match, mais Arsenal a frappé après le départ d’Emile Smith Rowe sur blessure. L’impressionnant Cedric Soares a joué un grand ballon croisé à Saka, dont le centre a été tourné de près par Lacazette.

La victoire envoie Arsenal huitième – pour le moment, du moins – et donnera aux Gunners l’espoir que le football européen, et potentiellement même la qualification en Ligue des champions, ne les dépasse pas encore cette saison.