Se souvient de sa jeunesse, Salma Hayek partage une photo de sa taille étroite

Bien que Salma Hayek n’ait plus 20 ans, elle la porte sans doute toujours beauté En gros naturel, et on ose même dire qu’elle a l’air mieux que beaucoup de jeunes femmes, et il semble que les années ne la touchent pas du tout, même si bien sûr, elle a un teint beaucoup plus mature qu’avant, cependant, le Veracruzana est comme les bons vins.

La talentueuse actrice est consciente que sa beauté est inégalée et partage souvent des photos d’elle où elle regarde figure spectaculaire même s’il a plus de 50 ans et présume qu’il n’a jamais fait de “petit arrangement” avec la chirurgie esthétique.

Étant aussi célèbre et réussie qu’elle l’est aujourd’hui, on peut dire qu’elle se consacre désormais à passer du bon temps en compagnie de son mari bien-aimé, l’homme d’affaires italien Pinault, et évidemment elle ne peut pas manquer sa belle fille, tous ensemble comme la famille heureuse. qui ils sont, ils voyagent ensemble et connaissent le monde main dans la main, en plus de cela nous savons parfaitement que voyager est l’un des passe-temps préférés de l’actrice.

Et bien que nous puissions voir que la vie de Salma Hayek est en fait très bonne en ce moment, car elle apprécie en gros les fruits de son excellent travail et de sa performance en tant que l’une des actrices hollywoodiennes les plus réussies, parfois avec nostalgie, elle se souvient de son époque. d’or, quand il portait un physique d’envie, ce qui lui a donné une grande importance dans l’industrie cinématographique.

Tel est le cas, d’une occasion où la talentueuse Mexicaine a partagé à partir de son profil Instagram officiel, une image de sa jeunesse, vêtue de blanc, exposant sa région abdominale, qui devient le protagoniste total de l’image.

Expliquant que c’était juste de cette façon que sa taille étroite avait l’air juste avant d’attendre sa belle fille, elle a partagé l’image du souvenir avec nostalgie, bien qu’elle ait également précisé qu’elle est beaucoup plus heureuse maintenant qu’elle a sa petite fille, cependant, de tout à coup étrange d’avoir cette silhouette spectaculaire qu’il possédait dans ces pièces de divertissement qui commençaient déjà à triompher.

Dans l’image, nous pouvons apprécier la beauté incomparable de la femme d’affaires également, posant debout, regardant la caméra avec ce regard féroce caractéristique qui finit par faire tomber amoureux ceux qui la voient.

Salma a choisi à cette occasion de porter une tenue de plage blanche, et bien qu’à cette occasion la partie supérieure de sa tenue couvrait très bien ses charmes, ainsi que la partie inférieure, le tout recouvert d’un joli paréo en maille, Avec une jambe fendue, ce qui a vraiment frappé était la petite taille de sa taille.

C’était certainement assez petit, et cette photo le prouve même, pour cette raison, de nombreux internautes croient fermement que le corps de Salma est fabriqué à partir de chirurgies esthétiques, cependant, la belle actrice s’est consacrée à nier de telles informations dans chacun des les occasions dans lesquelles il est interrogé.

Si quelqu’un avait un corps parfaitement équilibré à cette époque, c’était sûrement Salma Hayek, eh bien, ce n’est pas la première fois qu’elle partage avec ses fervents adeptes une image de sa jeunesse divine, où nous avons pu la voir avec les tenues les plus sensuelles, laissant le total a découvert ses attributs naturels à cent pour cent.

A noter qu’au début de sa carrière d’actrice hollywoodienne, grâce à sa figure sculpturale, Salma Hayek était totalement considérée comme l’une des plus belles du médium et devint plus tard un “symbole S3x”.