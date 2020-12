Souvenez-vous du mépris de Paulina Rubio pour Maribel Guardia! | Instagram

Pendant des années Garde Maribel Elle a toujours été associée à elle en tant que femme, elle est une femme assez prudente dans ses actions et a rarement été impliquée dans des scandales, cependant Paulina Rubio a décidé de l’ignorer au milieu du programme, elle sait pourquoi elle ne l’a pas fait.

Le nom complet de Maribel Guardia est Maribel del Rocío Fernández García, elle a commencé sa carrière à partir de 1981 à l’âge de 22 ans, dans des concours de beauté plus tard, elle s’est aventurée dans la télévision tout ce qui concerne le cinéma, la télévision et le théâtre, suivie par Je chante pour me consacrer plus tard à la conduite.

Tout au long de sa carrière, Maribel Guardia s’est caractérisée par une douce personnalité, elle-même extrêmement éduquée qui a réussi à gagner la faveur du public grâce à ces qualités, car depuis longtemps on l’a vue à la télévision et on pourrait dire qu’on en sait un peu sur elle.

D’un autre côté Paulina Rubio La aussi appelée “Golden Girl” à cause de ses cheveux blonds a commencé sa carrière depuis 1982 alors qu’elle n’avait que 11 ans dans le groupe Timbiriche, se caractérisant comme l’un des principaux membres, c’était jusqu’en 1991.

Après sa séparation du groupe, elle a eu l’opportunité de participer à des feuilletons et à un film mais là où elle excellait le plus était la musique, elle est aujourd’hui considérée comme l’une des chanteuses latines ayant la plus grande influence dans le monde de la musique.

On dit que grâce à elle, à partir de l’an 2000, la musique latine a ouvert les portes du show business et que Paulina Rubio est devenue l’une des chanteuses latines avec le plus grand nombre de ventes.

La “Golden Girl” a toujours eu un air de fille rebelle qu’elle a porté avec elle tout au long de sa carrière fait partie de son propre style, en plus d’être une femme très fraîche et toujours à la mode hippie.

Il y a quelques années Paulina Rubio Elle a été invitée du programme Muévete que Maribel Guardia a dirigé aux côtés de Latin Lover, c’était de 2006 à 2010, dans sa présentation on peut voir que l’interprète de “Et je suis toujours là” ignorait complètement l’animateur qui essayait de lui parler.

Dans une vidéo qui a été partagée sur la chaîne Leomairena intitulée “Paulina Rubio ignore Maribel Guardia pour avoir abaissé le mari de sa mère” a décrit la raison pour laquelle Paulina a ignoré le conducteur.

Lors de la transmission du programme, Carmen Salinas donnait son avis sur la question, mentionnant que c’était un grand manque de respect de la part de Paulina Rubio envers Maribel Guardia, qui en effet admettait qu’à ce moment-là elle était sortie avec le père de la “Golden Girl”, sans Cependant, il a affirmé l’avoir fait alors qu’il se séparait déjà de la mère de Rubio, ce qui ne s’intéressait pas du tout au chanteur.

“Je ne l’ai pas enlevé, et cette dame est belle, mes respects à Mme Susana Dosamantes”, a partagé Maribel Guardia.

Carmen Salinas commentait le malentendu qui existait entre les deux chanteurs, mais pour elle, c’était une fortune que Maribel avait donné “Vaisselle” selon ses paroles à Susana Dosamantes, mère de Paulina Rubio, se référant au fait qu’elle avait emporté le galant, sans embargo immédiatement Garde Maribel Il a déclaré qu’il ne l’avait pas enlevé et que cela s’était également produit il y a de nombreuses années, peut-être que l’interprète de «Je ne suis pas cette femme» ne l’oublia pas si facilement.

Nous espérons que le conflit de La Chica Dorada a été clarifié et qu’elle n’a plus de rancune contre Maribel Guardia qui est toujours amoureuse de la personne.

