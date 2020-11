E

La Grande-Bretagne s’est dirigée vers une victoire insignifiante sur la République d’Irlande dans un Wembley désert, il était difficile de ne pas être attiré par des événements plus importants à des milliers de kilomètres de là à Belgrade.

Même le fan anglais le plus partisan a dû ressentir un élancement d’excitation à la victoire dramatique de l’Écosse contre la Serbie aux tirs au but, qui a mis fin à ses 22 ans d’attente pour atteindre un tournoi majeur et organiser une rencontre entre les rivaux l’été prochain.

L’Angleterre accueillera l’Écosse à Wembley en phase de groupes du Championnat d’Europe retardé, évoquant inévitablement des comparaisons avec l’Euro 96.

Pour l’Angleterre, la victoire 2-0 contre l’équipe de Craig Brown reste le souvenir impérissable du tournoi 24 ans plus tard, malgré une course en demi-finale.

L’Écosse, quant à elle, a vécu pendant plus de deux décennies avec le regret de la manière de cette défaite après le penalty de Gary McAllister. La confirmation de la réunion de l’été prochain a ajouté du piquant et une couche supplémentaire d’intrigue à l’Euro 2020, ce qui pourrait valoir la peine d’attendre après tout.

Des légendes pourraient être écrites; des héros créés et des méchants. Les comparaisons entre Jack Grealish, qui a joué à nouveau la nuit dernière, et Paul Gascoigne semblent inévitables si le meneur de jeu d’Aston Villa continue d’éblouir. De même, Harry Kane avec Alan Shearer, qui a ouvert le score ce jour-là.

En attendant, la perspective promet de colorer le reste de la saison. Préparez-vous à des histoires de jibes de vestiaires entre Kieran Tierney et Bukayo Saka à Arsenal. L’accent sera renouvelé sur la menace d’Andy Robertson de Liverpool et sur la pléthore d’arrière droit de l’Angleterre à laquelle il pourrait faire face.

Prévu pour un vendredi soir le 18 juin, le montage offre une autre raison d’espérer qu’un vaccin contre le coronavirus, associé à une nouvelle technologie, puisse conduire au retour des supporters sur les terrains entre-temps.

“Cela donnera à tout le monde quelque chose à espérer dans ce qui est une période difficile pour tout le monde”, a déclaré le manager de l’Angleterre Gareth Southgate.

En ce qui concerne les relations entre l’Angleterre et l’Écosse, ces difficultés sont antérieures à la pandémie et cette occasion peut offrir aux nations l’occasion de se réunir pour célébrer.

Pour les deux pays, le championnat ressemblera à un tournoi à domicile, du moins dans la phase de groupes, l’Angleterre disputant les trois matches à Wembley et l’Écosse accueillant la Croatie et la République tchèque à Hampden Park. Une toute nouvelle génération de fans d’Angleterre et d’Écosse promet d’être inspirée.

L’Écosse met fin à la sécheresse des grands tournois avec une qualification dramatique pour l’Euro 2020

La victoire de jeudi soir a encore mis en évidence la profondeur de la qualité disponible pour Southgate, alors que Jude Bellingham et Dean Henderson ont fait leurs débuts en seconde période.

Le plus gros plat à emporter de Southgate aurait pu être le dynamisme supplémentaire qui découlait du fait de jouer ensemble à Grealish et Mason Mount. Mount s’est aligné dans un milieu de terrain deux, tandis que Grealish a de nouveau prouvé un aimant pour le ballon dans des positions dangereuses, alors que lui et Jadon Sancho tournaient de chaque côté de Dominic Calvert-Lewin.

“Bien sûr [it can be both of them]», A déclaré Southgate. «Ils peuvent tous les deux jouer plusieurs rôles différents.»

Le match amical a également donné à certains joueurs une chance de passer des sorts gênants. Harry Maguire a marqué le premier match après 18 minutes dans un affichage qui suggérait qu’il se remettait de ses difficultés personnelles, tandis que l’apparition de Phil Foden en seconde période était sa première pour l’Angleterre depuis son renvoi d’Islande en disgrâce en septembre.

Sancho, qui a doublé l’avance de l’Angleterre après 31 minutes, a freiné le discours selon lequel il est en mode crise après un début de saison lent avec le Borussia Dortmund; Harry Winks était également brillant, étant tombé dans l’ordre hiérarchique à Tottenham.

L’Angleterre a ralenti le rythme en seconde période, mais Calvert-Lewin a poursuivi sa belle campagne en convertissant un penalty après la chute de Saka.