Mise à jour le 2 octobre à 22 h HE: À peine 2 secondes avant le décollage, SpaceX a arrêté le lancement de sa fusée Falcon 9, sans donner une indication claire de ce qui n’a pas fonctionné. La prochaine opportunité pour SpaceX de voler est samedi soir, bien qu’une date de lancement n’ait pas encore été confirmée.

Histoire originale: Vendredi soir, SpaceX devrait lancer un nouveau satellite GPS amélioré pour l’US Space Force depuis Cap Canaveral, en Floride – le dernier vaisseau spatial destiné à aider à moderniser la flotte GPS actuelle. Ce sera le quatrième satellite GPS du genre à être lancé au cours des trois dernières années, et le troisième à être lancé par SpaceX.

Le satellite qui montera sur ce vol est le GPS III SV04, qui deviendra l’un des 31 principaux satellites GPS en orbite. Ce véhicule fait partie d’un nouveau bloc d’engins spatiaux GPS III destiné à remplacer lentement les véhicules GPS vieillissants actuels. Construits par Lockheed Martin, ces satellites GPS III sont censés être trois fois plus précis que leurs prédécesseurs et disposent de capacités «anti-brouillage» plus avancées pour éviter les cyberattaques, grâce à un nouveau signal M-Code embarqué dans le satellite.

Les satellites GPS III se veulent également plus conviviaux pour les civils. Les véhicules arborent un nouveau «signal civil» qui leur permet de communiquer plus facilement avec d’autres systèmes de navigation par satellite dans l’espace, notamment la constellation européenne Galileo de plus de deux douzaines de vaisseaux spatiaux. De cette façon, les civils et les utilisateurs commerciaux qui cherchent à exploiter le système auront plus de frais généraux potentiels à tout moment.

Le lancement de ces remplacements du GPS III a été un processus lent, marqué par des retards technologiques et de test, ainsi que des retards liés à la pandémie COVID-19. Cependant, Lockheed Martin dit que le cinquième satellite est prêt à partir et attend sa date de lancement. Dans l’intervalle, cinq autres satellites GPS III sont en cours de production, selon la société, et trois d’entre eux sont entièrement construits et en cours de tests. Une fois le GPS III SV04 lancé, jusqu’à 12% de la constellation GPS actuelle sera constituée de nouveaux satellites.

Le décollage du GPS III SV04 est prévu à 21 h 43 HE, au-dessus de la fusée Falcon 9 de SpaceX depuis la base aérienne de Cape Canaveral en Floride. SpaceX utilise une toute nouvelle fusée Falcon 9 pour ce travail, bien que la semaine dernière, le Space and Missile Systems Center de la Force spatiale ait annoncé qu’il permettrait à SpaceX de lancer deux futurs satellites GPS III sur les fusées Falcon 9 utilisées par la société. Pour ce lancement, SpaceX prévoit toujours de récupérer le Falcon 9 après le vol et tentera d’atterrir la fusée sur l’un des drones flottants de la société dans l’océan Atlantique.

Pour l’instant, la météo semble bonne pour le lancement avec 70% de chances de conditions favorables. Cependant, les fusées sur la côte Est ont eu du mal à se lancer cette semaine, trois véhicules distincts ayant subi des retards en raison de problèmes technologiques et de problèmes météorologiques.

Syntonisez ce soir pour voir si SpaceX peut briser la séquence et faire décoller une fusée cette semaine. La couverture en direct est prévue pour commencer 15 minutes avant le décollage.