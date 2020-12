SpaceX, Elon Musk fier malgré l’échec du vaisseau spatial | AFO

Rapidement le #Spacex C’est devenu une tendance sur Twitter car il a été publié, malgré cela pour Elon Musk cette opération a été un succès.

Malgré le fait que cela se soit terminé par une expIosion pour l’homme d’affaires, c’était un test simple dont il a réalisé quelles étaient ses erreurs, il le considère donc comme un succès et sachant où il avait tort, il était beaucoup plus excité car il peut faites des corrections pour éviter toute erreur dans votre prochaine version.

Montée réussie, passage aux chars de tête et contrôle précis des volets jusqu’au point d’atterrissage! », A-t-il écrit sur Twitter.

La nouvelle du décollage et de l’atterrissage est immédiatement devenue une tendance sur Twitter.Dans ce service de micro-obligation, ce type d’informations s’est rapidement répandu, même si certains ont immédiatement commencé à faire des blagues sur le fait de ne pas vouloir se rendre sur Mars Spacex, d’autres internautes ont apprécié l’effort de l’homme d’affaires et l’ont pris avec respect.

Pour sa part Elon Musk Il est fier de ce qu’il fait et excité d’avoir partagé plusieurs tweets, dans lesquels il a mentionné à quel point il est excité et à quel point il se sent fier de son équipe avec laquelle il est arrivé là où il est.

La pression du réservoir de carburant était faible pendant la brûlure à l’atterrissage, ce qui a entraîné une vitesse d’atterrissage élevée et un RUD, mais nous avons obtenu toutes les données dont nous avions besoin! Félicitations à l’équipe SpaceX! », A écrit Elon Musk.

Si vous ne savez pas grand-chose sur l’employeur Elon Musk On vous montre un peu de son histoire pour que vous compreniez la raison de son émotion, son nom complet est: Elon Reeve Musk, né le 28 juin 1971, il a actuellement 49 ans, il n’est pas seulement un homme d’affaires mais aussi un magnat sud-africain, physicien, entrepreneur et inventeur.

Certaines des entreprises dont il est co-fondateur sont:

PayPal SpaceX Hyperloop SolarCity The Boring Company Neuralink OpenAI.

Il est actuellement PDG de:

SpaceX Tesla Motors Président de SolarCity Coprésident d’OpenAI

Comme vous pouvez le voir, Elon Musk est une personne extrêmement intelligente, son objectif est d’envoyer des gens sur Mars d’ici 2026, bien que beaucoup admettent que c’est une idée que le simple test du SN8 la fusée avec laquelle ils ont fait le preuve que cela s’est malheureusement terminé par une expIosion, mais apparemment tout a fonctionné pour le mieux.

Aujourd’hui Elon Musk est considéré comme l’un des hommes les plus puissants du monde, sa fortune est l’une des plus importantes, elle est estimée à environ 43,3 milliards de dollars, il était marié à l’actrice Amber Heard, l’écrivain Justine Musk, la L’actrice anglaise Talulah Riley, cependant, depuis 2018, elle est mariée au chanteur Grimes.

Sans paroles, félicitations à toute l’équipe @SpaceX Rest in Peace # SN8 on y va # SN9 !!! * La vie sur Mars joue en arrière-plan * “a écrit @Astro_Juaan sur Twiter.

Plusieurs internautes ont applaudi l’effort qu’Elon Musk a fait, avec son vaisseau spatial qui assurément le nouveau modèle qu’ils lancent bientôt, réalisera ce que de nombreux sceptiques n’ont pas cru pouvoir réaliser.

Soudainement, tous les films de science-fiction que nous avons vus jusqu’à présent sont désormais possibles #SpaceX, le # starshipsn8 @elonmusk. Nous allons sur Mars !! », a écrit @Crestomatias sur Twitter.

Aujourd’hui, le nom d’Elon Musk est associé à de grandes avancées technologiques et à la possibilité que toutes les histoires de la série et des films se réalisent, sur Twitter des centaines de vidéos et de photographies ont défilé en relation avec le SN8.

