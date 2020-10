Channing Tatum s’associe à HBO pour développer une série limitée qui emmènera les téléspectateurs dans les coulisses de la société de fusée privée SpaceX d’Elon Musk. La série de six épisodes retracera l’histoire de Musk et de ses ingénieurs triés sur le volet alors qu’ils développaient leur fusée Falcon 9 sur une île isolée du Pacifique. Le script est basé sur le livre Elon Musk: Tesla, SpaceX and the Quest for a Fantastic Future d’Ashlee Vance.

La nouvelle série sera produite par la Free Association de Tatum, avec Tatum, Reid Carolin et Peyer Kiernan en tant que producteurs exécutifs rapporte Deadline. Vance sera également producteur exécutif avec l’ancien président de HBO Films, Minisérie et Cinemax, Len Amato. Le scénario sera écrit par Doug Jung, qui a travaillé sur Star Trek Beyond et Mindhunter.

Fin mai, SpaceX est devenue la première entreprise privée à envoyer des astronautes de la NASA vers la Station spatiale internationale. Les astronautes Doug Hurley et Bob Behnken ont passé deux mois à bord de la station avant de retourner en toute sécurité sur Terre le 2 août. Le vol a utilisé une fusée Falcon 9, avec les astronautes à bord d’une capsule Crew Dragon. La prochaine mission habitée de SpaceX Crew-1 était prévue pour le 31 octobre, mais la NASA a annoncé que le vol était reporté jusqu’à la mi-novembre. Les astronautes de la NASA Michael Hopkins, Victor Glover et Shannon Walker et le spécialiste de mission de la JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) Soichi Noguchi seront à bord du vol.

La série SpaceX sans titre de HBO pourrait suivre les traces de la longue histoire de mini-séries à succès du réseau. Cette année, Watchmen a remporté 11 Emmys, dont une série limitée exceptionnelle et une actrice principale exceptionnelle dans une série limitée ou un film pour la performance de Regina King. L’année précédente, Tchernobyl de HBO avait remporté la série limitée exceptionnelle et 14 autres Emmys. Parmi les autres émissions récentes de HBO pour remporter les Emmy de la série limitée exceptionnelle, citons Big Little Lies (saison 1), Olive Kitteridge, Behind the Candelabra et Game Change.

Bien que Tatum soit surtout connu pour son travail devant l’écran, il a été occupé à élargir son CV pour inclure la production de crédits. Il est producteur exécutif de la prochaine comédie historique America: The Motion Picture, dans laquelle il exprime George Washington. Tatum produit également Wingmen, une comédie musicale à la longue gestation co-vedette et dirigée par Joseph Gordon-Levitt.

Musk était de retour dans l’actualité la semaine dernière lorsque SpaceX a accepté de travailler avec l’armée américaine pour développer une fusée capable de transporter 80 tonnes de fret partout sur la planète en 60 minutes. Par exemple, une fusée pourrait transporter du fret de la Floride à l’Afghanistan en une heure, à une vitesse de 7500 mph. Le général Stephen Lyons, le chef du US Transportation Command, a annoncé l’accord lors d’une conférence virtuelle mercredi, rapporte Business Insider. Les premiers tests débuteront en 2021.