Hier, SpaceX a reçu un contrat d’une valeur de plus de 149 millions de dollars de l’Agence de développement spatial (SDA), chargeant la société de construire un nouveau satellite pour l’armée américaine capable de suivre et d’alerter précocement les lancements de missiles hypersoniques. Une autre société, L3 Harris de Floride, a reçu plus de 193 millions de dollars de l’agence pour construire également des satellites de suivi.

Les satellites sont censés être la première partie cruciale de la Tranche 0 de la couche de suivi de la SDA, conçue pour assurer le suivi des missiles du département de la Défense depuis l’espace à l’aide de capteurs infrarouges. SpaceX et L3 Harris construiront ensemble huit satellites à livrer au DOD pour la couche de poursuite – les premiers satellites d’une constellation prévue.

La couche de suivi travaillera en partenariat avec la couche de transport proposée par la SDA, une autre constellation prévue de 300 à 500 satellites qui fournira «des données militaires à faible latence et une connectivité mondiale» aux ressources militaires. Les deux couches pourront communiquer entre elles via des liaisons intersatellites. De cette façon, toutes les données captées par les capteurs dans la couche de suivi peuvent être rapidement diffusées au personnel sur le terrain. Lockheed Martin et York Space Systems ont tous deux reçu des contrats pour développer les premiers satellites pour cette couche de transport.

C’est la première fois que SpaceX reçoit un prix DOD pour construire des satellites. La société développe rapidement son propre vol par satellite avec sa constellation Starlink – une constellation proposée de près de 12 000 satellites destinée à transmettre la connectivité Internet haut débit aux utilisateurs sur Terre. Pour remporter ce prix SDA, SpaceX a proposé un concept de satellite basé sur sa conception Starlink, rapporte Space News.

«Nous sommes convaincus que ces récompenses à prix fixe nous aideront à livrer la tranche initiale de la couche de suivi dans les délais prévus», a déclaré Derek Tournear, directeur de SDA, dans un communiqué fourni à The Verge. «Nous avons été satisfaits de la réponse de l’industrie et des partenaires commerciaux à ce concours.»

La SDA souhaite que ces huit satellites soient livrés et lancés d’ici la fin de 2022. En plus des satellites de SpaceX et de L3 Harris, l’agence prévoit de lancer jusqu’à 20 satellites à partir de la couche transport à ce moment-là, ainsi que jusqu’à deux de poursuite supplémentaires satellites développés par l’Agence de défense antimissile. Et ce n’est que le premier lot; la SDA prévoit d’installer encore plus de satellites dans la couche de suivi une fois que ces huit premiers seront montés, selon Space News.