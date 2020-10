SpaceX remplace deux moteurs de sa fusée Falcon 9 qui transportera bientôt quatre astronautes vers la Station spatiale internationale. Le changement est effectué après que SpaceX a trouvé une substance dans les moteurs qui aurait pu les faire démarrer plus tôt que prévu.

SpaceX a trouvé la substance après l’arrêt de l’un des lancements de la société juste avant le décollage en octobre. L’une des fusées Falcon 9 de SpaceX, chargée de lancer un nouveau satellite GPS pour la Force spatiale, s’est arrêtée deux secondes seulement avant le décollage. «C’était un bon échec», a déclaré Hans Koenigsmann, vice-président de la construction et de la fiabilité des vols pour SpaceX, lors d’une conférence de presse. «Il a fait exactement ce que nous l’avons programmé pour faire.»

Aujourd’hui, SpaceX a révélé que la fusée avait automatiquement arrêté son propre lancement après que deux de ses neuf principaux moteurs Merlin aient tenté de démarrer trop tôt. Un démarrage trop tôt aurait pu provoquer ce qu’on appelle un démarrage difficile, où les divers propulseurs et liquides du moteur sont combinés dans le mauvais ordre. Le Falcon 9 de SpaceX s’est arrêté avant que cela ne se produise, mais un démarrage aussi difficile aurait pu endommager le matériel. “Ce n’est pas nécessairement mauvais, mais dans la plupart des cas, vous savez, cela fait trembler le moteur”, a déclaré Koenigsmann. «Et cela peut causer, vous savez, un peu de dégâts sur le moteur. Dans les cas extrêmes, cela peut endommager davantage le moteur. »

Après l’arrêt, SpaceX a inspecté les moteurs et a trouvé une substance de laque rougeâtre bloquant une soupape de décharge dans chaque modèle. La laque, analogue au vernis à ongles, est utilisée pour traiter les surfaces, probablement des restes de la construction des moteurs. Koenigsmann a noté qu’il provenait de l’un des fournisseurs de SpaceX qui travaille sur le moteur, bien qu’il n’ait pas nommé la société. “Il se peut que cette personne soit maintenant plus généreuse avec le liquide de nettoyage ou quoi que ce soit”, a déclaré Koenigsmann. «C’est un peu difficile de comprendre cela.»

SpaceX dit qu’il travaille avec le fournisseur pour mettre en œuvre des actions correctives et que la société inspectera tout le matériel de plus près à court terme. Après l’abandon, SpaceX a également examiné les moteurs de sa flotte qui seront utilisés pour les prochains lancements. Ils ont cherché tout ce qui présentait ce comportement de démarrage précoce et ont distingué cinq moteurs différents sur trois fusées différentes. Deux étaient sur la fusée Falcon 9 qui lancera trois astronautes de la NASA et un astronaute japonais en novembre, une mission appelée Crew-1.

Après ces tests, SpaceX a ouvert tous les moteurs et a trouvé la même laque à l’intérieur. SpaceX a également noté que la laque a été trouvée principalement sur les moteurs plus récents qui avaient été construits récemment, et non sur les moteurs qui ont déjà volé dans l’espace et en arrière. Maintenant, la société est en train de remplacer les moteurs avant Crew-1, qui est provisoirement prévu pour le 14 novembre à 19h49 HE. «Deux, trois jours, c’est à peu près ce dont vous avez besoin pour le retirer», a déclaré Koenigsmann à propos de l’échange de moteur. «Et puis encore deux, trois jours pour le remettre en place.»

En fin de compte, SpaceX ne fera voler Crew-1 que quelques jours après le lancement par la société d’un satellite conjoint européen et américain appelé Sentinel-6, conçu pour cartographier les océans du monde. SpaceX a trouvé un moteur affecté sur la fusée Falcon 9 pour ce vol et a dû l’échanger également. La NASA veut voir comment ce lancement se déroule en premier avant de prendre la décision finale de faire voler ses astronautes sur le Falcon 9. de SpaceX. Le lancement de Sentinel-6 est actuellement prévu pour le 10 novembre à Cape Canaveral, en Floride.

Pendant ce temps, les quatre astronautes affectés à Crew-1 ont commencé leur processus de quarantaine, restant principalement à la maison avec leurs familles avant de se diriger vers une quarantaine plus stricte deux semaines avant le vol. La NASA les a également tenus informés de l’échange de moteur et de tous les détails menant au lancement. «Ils ont été dans de nombreux télécoms et ont écouté ce qui se passe avec les véhicules», a déclaré Steve Stich, le directeur du programme du programme commercial de la NASA, lors de la conférence de presse. «Nous avons un peu plus de travail à faire sur ce moteur et hors ligne … mais je pense que nous voyons un très bon chemin pour prendre le vol et nous volerons quand nous serons prêts.