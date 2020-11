La nouvelle capsule Crew Dragon de la société, que l’équipage a surnommée Resilience, sera lancée depuis le centre spatial Kennedy de la NASA à Cap Canaveral, en Floride.

L’équipage, composé d’un astronaute japonais et de trois astronautes américains, devrait décoller au sommet d’une fusée SpaceX Falcon 9 à 00 h 27 GMT, sur un système de fusée et de capsule construit par la société aérospatiale de l’entrepreneur milliardaire Elon Musk.

Le trajet de 27 heures jusqu’à la station spatiale, un laboratoire en orbite à 400 km au-dessus de la Terre, devait initialement commencer samedi.

Pour la Nasa, cela marque le début de l’utilisation d’entreprises privées comme «service de taxi» pour transporter son équipage à destination et en provenance de la station spatiale.

Le lancement devait initialement avoir lieu tôt le dimanche matin. Mais après le dernier examen majeur de vendredi, la Nasa et SpaceX ont convenu de retarder la mission après la tempête Etna «en raison des vents terrestres et de la préparation à la récupération des premiers booster».

(

Le compte à rebours est arrêté à une attente de trois heures alors que la fusée SpaceX Falcon 9 attend sur le tarmac

/ AP)

La NASA appelle le vol de sa première mission « opérationnelle » pour un système de fusée et véhicule de l’équipage qui a été 10 ans dans la fabrication. Il représente une nouvelle ère d’engins spatiaux développés commercialement – détenus et exploités par une entité privée plutôt que par la NASA – pour envoyer les Américains en orbite.

“C’est le point culminant d’années de travail et d’efforts de la part de beaucoup de gens, et de beaucoup de temps”, a déclaré vendredi aux journalistes Benji Reed, directeur principal des programmes de vols spatiaux habités chez SpaceX. «Nous avons construit ce que j’appellerais l’un des lanceurs et engins spatiaux les plus sûrs de tous les temps.»

Un vol d’essai du SpaceX Crew Dragon en août, transportant seulement deux astronautes à destination et en provenance de la station spatiale, a marqué la première mission spatiale humaine de la NASA à être lancée depuis le sol américain en neuf ans, après la fin du programme de navette spatiale en 2011.

(

Une fusée SpaceX Falcon 9 avec le vaisseau spatial Crew Dragon de la société

/ AP)

Dans les années qui ont suivi, les astronautes américains ont dû se mettre en orbite à bord du vaisseau spatial russe Soyouz.

L’équipage Resilience comprend le commandant Mike Hopkins et deux collègues astronautes de la NASA, le pilote de mission Victor Glover et la physicienne Shannon Walker.

Ils seront rejoints par l’astronaute japonais Soichi Noguchi, effectuant son troisième voyage dans l’espace après avoir déjà volé sur la navette américaine en 2005 et Soyuz en 2009.

Le fondateur de SpaceX a partagé ce qu’il a qualifié de «faux» résultats de quatre tests antigéniques rapides sur Twitter jeudi soir.

Musk, le PDG milliardaire de SpaceX qui est également PDG du constructeur de voitures électriques et fabricant de batteries Tesla Inc TSLA.O, ne suivra probablement pas le décollage depuis la salle de contrôle du lancement du Kennedy Space Center comme d’habitude, ont déclaré des responsables de la NASA.

La capsule SpaceX quitte la Station spatiale internationale

SpaceX et la NASA ont effectué une recherche des contacts et ont déterminé que Musk n’était pas entré en contact avec quiconque ayant interagi avec les astronautes.

“Nos astronautes sont en quarantaine depuis des semaines et ils n’auraient pas dû avoir de contact avec qui que ce soit”, a déclaré vendredi le chef de la NASA, Jim Bridenstine. «Ils devraient être en bonne forme.»

La NASA a engagé SpaceX et Boeing en 2014 pour développer des capsules spatiales concurrentes visant à remplacer son programme de navette et à sevrer les États-Unis de la dépendance des fusées russes pour envoyer des astronautes dans l’espace.

Voici tout ce que vous devez savoir:

Quelle heure est le lancement? Comment puis-je le regarder?

L’équipage est maintenant prêt à décoller du complexe de lancement 39A au Kennedy Space Center en Floride à 00 h 27, heure britannique, le 17 novembre, dans un voyage qui devrait durer environ neuf heures.

Il sera disponible pour diffusion en direct sur le site Web de SpacesX.

Que se passera-t-il après le décollage?

Peu de temps après le décollage, la fusée Falcon 9 se séparera en un premier étage et un deuxième étage.

La première étape retournera à un navire de débarquement SpaceX stationné au large des côtes de Floride, tandis que la deuxième partie de la fusée continuera le voyage avec le Crew Dragon.

