UNE

10 ans après que nous ayons dit adieu à la série en petits groupes de BBC Three, le spécial de Noël de Gavin et Stacey valait plus que la peine d’attendre.

L’épisode unique a vu Pam, Mick et Smithy se rendre à Barry pour un repas de Noël organisé par l’oncle Bryn – et a certainement laissé quelques détails aux co-scénaristes James Corden et Ruth Jones à lier à l’avenir, s’ils le souhaitent. (le duo est resté circonspect quant à savoir s’il revisiterait la série, mais nous gardons les doigts fermement croisés).

Le script de Corden et Jones offrait également de nombreuses friandises aux fans dévoués qui regardent à nouveau les vieux coffrets depuis 2009, avec des hochements de tête à gogo aux blagues, aux slogans et aux moments mémorables des séries passées.

Voici quelques-uns des meilleurs rappels que vous avez peut-être manqués – oh, et il y a évidemment beaucoup de spoilers ci-dessous …

Gavin et Stacey – En images

Gavin et Stacey avec Ruth Jones comme Nessa, Joanna Page comme Stacey, Matthew Horne comme Gavin et James Corden comme Smithy

Veau

Le casting de Gavin et Stacey, (de gauche à droite) Rob Wilfort comme Jason, Joanna Page comme Stacey, Matthew Horne comme Gavin, James Corden comme Smithy, Ruth Jones comme Nessa, Alison Steadman comme Pam, Melanie Waters comme Gwen, Roby Brydon comme Bryn et Larry Lamb dans le rôle de Mick, alors que la comédie revient à la télévision de la BBC dans une émission spéciale 2019 le jour de Noël

Pennsylvanie

Spécial Noël Gavin et Stacey 2019

BBC

Gavin et Stacey avec James Corden dans le rôle de Smithy et Ruth Jones dans le rôle de Nessa

Veau

Gavin et Stacey avec Matthew Horne dans le rôle de Gavin et Joanna Page dans le rôle de Stacey

Veau

Gavin et Stacey avec Rob Brydon dans le rôle de Bryn et Joanna Page dans le rôle de Stacey

Veau

Gavin et Stacey avec Matthew Horne dans le rôle de Gavin et Joanna Page dans le rôle de Stacey

Veau

Gavin et Stacey avec Rob Brydon dans le rôle de Bryn et Ruth Jones dans le rôle de Nessa

Veau

Gavin et Stacey avec Ruth Jones dans le rôle de Nessa et Matthew Horne dans le rôle de Gavin

Veau

Gavin et Stacey avec James Corden dans Smithy, Matthew Horne dans Gavin et Rob Brydon dans Bryn

Veau

Gavin et Stacey avec Matthew Horne dans le rôle de Gavin et Joanna Page dans le rôle de Stacey

Veau

Gavin et Stacey avec Matthew Horne dans le rôle de Gavin

Veau

Gavin et Stacey avec Ruth Jones comme Nessa, Joanna Page comme Stacey, Matthew Horne comme Gavin et James Corden comme Smithy

Veau

Gavin et Stacey avec Alison Steadman dans le rôle de Pam

Veau

Gavin et Stacey avec James Corden dans le rôle de Smithy

Veau

Gavin et Stacey avec Rob Brydon dans le rôle de Bryn

Veau

Pam, Mick et Smithy à Gavin et Stacey

Veau

Gavin et Stacey avec Ruth Jones comme Nessa, Joanna Page comme Stacey, Matthew Horne comme Gavin et James Corden comme Smithy

Veau

Nessa et Bryn à Gavin et Stacey

Margaret John comme Doris dans Gavin et Stacey

Sheridan Smith à Gavin et Stacey

BBC

Gavin et Stacey avec Matthew Horne dans le rôle de Gavin et Joanna Page dans le rôle de Stacey

Veau

Gavin et Stacey avec Joanna Page dans le rôle de Stacey

Veau

Gavin et Stacey avec Alison Steadman dans le rôle de Pam et Larry Lamb dans le rôle de Mick

Veau

Margaret John de Gavin et Stacey

Pennsylvanie

Gavin et Stacey avec James Corden dans le rôle de Smithy

Veau

Gavin et Stacey avec Matthew Horne dans le rôle de Gavin et Joanna Page dans le rôle de Stacey

Veau

Spécial Noël Gavin et Stacey 2019

BBC

La nostalgie a frappé dès le premier moment de la spéciale lorsque nous avons vu Gavin et Stacey discuter au téléphone, l’un à Barry, l’autre dans l’Essex. C’est un doux rappel aux ouvertures d’épisodes précédents et nous rappelle où tout a commencé pour les personnages – avec une romance à distance menée par le biais d’appels téléphoniques clandestins au bureau. Après une dizaine d’années de mariage, il semble que rien n’ait changé pour ces deux-là.

Le t-shirt de l’oncle Bryn…

Par où commencer avec le sens du style d’oncle Bryn? Peut-être avec les interminables pantalons beiges en matières inflammables, les cardigans (également 50 nuances de beige) et les cravates tricotées? Ou peut-être avec le tristement célèbre «ma nièce est allée en Grèce et tout ce que j’ai eu, c’est ce t-shirt moche» à slogan?

Nous avons vu pour la dernière fois l’article incriminé dans le premier épisode de la deuxième série, lorsque Bryn l’a porté pour rencontrer Gavin et Stacey après leur lune de miel (contournant parfaitement le point entier d’un cadeau de vacances en en faisant imprimer un sur Internet pour lui-même). Naturellement, il fait son grand retour dans la spéciale de Noël et semble avoir suivi la trajectoire classique de nombreux t-shirts fantaisie avant lui: il a maintenant été réutilisé en pyjama.

Lire la suite

Gavin et Stacey Christmas battent les records d’audience télévisée

La technologie a évolué depuis que Bryn est arrivé en ville pour un iPod nano et est revenu avec «un concert de 60» (avec suffisamment de place pour plus de 50 000 chansons). Ces jours-ci, il est toujours un passionné d’Apple, mais il est passé à un iPad, porté autour du cou dans une lanière, qu’il utilise pour organiser son dîner de Noël avec une précision militaire. Au moment où le prochain spécial de Noël arrive (nous nous croisons les doigts), peut-être qu’il aura investi dans une Apple Watch ou un casque VR.

(BBC / GS TV Productions Ltd / Tom Jackson)

Prénoms de bébé de Gavin et Stacey

Le dernier épisode de la troisième série a vu Gavin et Stacey annoncer qu’ils attendaient un bébé – et depuis lors, ils ont eu deux autres enfants. Leurs petits s’appellent Harri, Megan et Caitlin – et bien que l’orthographe soit différente, les choix sont une référence subtile aux blagues de la famille royale qui ont surgi au cours des saisons précédentes.

“C’était un petit clin d’œil à l’amour de Pam pour la famille royale”, a déclaré Jones lors d’une projection de l’émission spéciale de Noël. «Nous voulions qu’il soit transféré via Gavin dans leurs choix de noms.»

L’hommage de Nessa à Neil le Baby

Celui-ci est un vrai clin d’œil et vous le manquerez moment. Dans les derniers instants de l’épisode, lorsque Nessa est dehors avec Smithy, regardez de près et vous apercevrez un tatouage de Neil le bébé encré sur son poignet (que vous ne verrez que dans cette scène, selon Jones).

Salutation musicale de Smithy

Ce ne serait pas un épisode de Gavin et Stacey sans une sorte de mini performance musicale de Smithy, dont la forme préférée de salutation pour Gavin est d’éclater en chanson, puis de s’attendre à ce que son compagnon se joigne au bon moment (voir aussi: leur Do They Know It’s Christmas? Duo chanté au téléphone et le rap de Smithy et de sa sœur Rudi sur l’hymne des Noughties American Boy).

Naturellement, Smithy s’invite dans la maison de Pam et Mick en lui demandant si Gav veut qu’il «intervienne» – lui permettant de passer à une interprétation de Step Into Christmas d’Elton John, incitant toute la famille Shipman à se joindre à nous.

Les vœux trop dramatiques de Dawn et Pete

(Iconique: Adrian Scarborough comme Pete et Julia Davis comme Dawn / BBC / GS TV Productions Ltd / Tom Jackson)

Ah, Dawn et Pete, comment nous aimons votre romance de montagnes russes. Comme toujours, il y a eu des problèmes (temporaires) au paradis pour les meilleurs amis de Pam et Mick pendant le spécial de Noël – et nous ne l’aurions pas eu autrement.

L’un des moments les plus emblématiques de Gavin et Stacey a vu le couple réciter lentement les paroles de Fix You de Coldplay (“Lights will gu-ui-ui-de you home, and igni-iii-ite your os”) alors qu’ils renouvelaient leurs vœux de mariage . 10 ans plus tard, ils ont inventé une nouvelle chanson à reconstituer de façon dramatique – Time After Time de Cyndi Lauper.

Un hommage hilarant – et ressenti – à Doris

La voisine grossière de Gwen, Doris, n’apparaît pas dans l’épisode alors que l’actrice Margaret John est malheureusement décédée en 2011, à l’âge de 84 ans. Corden et Jones tenaient à rendre hommage à leur compagnon de casting bien-aimé – tout en restant fidèles à la vive de Doris sens de l’humour. Rassemblé dans le pub la veille de Noël, le gang porte un toast à son ami – tous sauf Nessa, qui est toujours rancunier sur la volonté de Doris. C’est un moment brillant qui parvient à être à la fois touchant et hilarant – et l’épisode se termine également par une dédicace spéciale à John.

«Nous voulions lui lever un verre, mais nous voulions aussi le réduire car à la fin de la journée, Doris en tant que personnage était très impoli et très franc et je pense que Maggie aurait apprécié que Nessa ne lève pas un verre pour elle », a déclaré Jones. «J’espère, Maggie, que vous regardez là-haut et que vous rigolez bien et que vous partagerez Noël avec nous.

(Retour: Le gang part pour une grande soirée au Dolphin / PA)

Nous avons visité pour la dernière fois le pub Barry The Dolphin dans la première série, lorsque Bryn a organisé un cerf nettement terne – avec des coiffes en bois – pour le futur marié Gavin (après avoir été amené à croire que le meilleur homme Smithy n’avait pas pris la peine de le faire – alors qu’en fait, il avait fait une rauque avec le chinois Alan et al).

Heureusement, le réveillon de Noël, The Dolphin est beaucoup plus vivant (surtout après que Bryn’s ait eu quelques archers et limonades) – et nous avons même pu regarder Nessa et Bryn reprendre leur double acte de chant (vu pour la dernière fois lors de la danse surprise de la grange dans la deuxième série).