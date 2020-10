HISTOIRES CONNEXES

Sterling K.Brown (This Is Us), deux fois lauréat aux Emmy Awards, incarnera le chef de cabinet de la Maison Blanche, Leo McGarry, dans la prochaine spéciale de réunion de l’aile ouest de HBO Max.

John Spencer a joué le rôle dans le drame politique de NBC et a remporté un Emmy en cours de route, jusqu’à sa mort à mi-chemin du tournage de la septième et dernière saison.

People.com a d’abord rendu compte du casting de Brown.

Première le jeudi 15 octobre sur le service de diffusion en continu, A West Wing Special to Benefit When We All Vote marque la première fois en 17 ans que la distribution originale de la série dramatique primée aux Emmy et Peabody Award se réunira, avec le créateur Aaron Sorkin et le producteur / réalisateur exécutif Thomas Schlamme, pour une présentation théâtrale de l’épisode «Hartsfield’s Landing» de la saison 3.

Rob Lowe, Dulé Hill, Allison Janney, Janel Moloney, Richard Schiff, Bradley Whitford et Martin Sheen reprendront tous leurs rôles respectifs de l’épisode.

Un spécial de l’aile ouest au profit de When We All Vote inclura également des pauses d’acte avec des apparitions d’invités de la coprésidente de When We All Vote / ancienne FLOTUS Michelle Obama, du président Bill Clinton et de Lin-Manuel Miranda. Le compositeur WG Snuffy Walden, lauréat d’un Emmy, jouera la partition emblématique de la chanson thème de The West Wing à sa guitare, tandis que le groupe de folk rock The Avett Brothers clôturera la spéciale.