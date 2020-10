HISTOIRES CONNEXES

Repérez dans votre tête le thème de l’aile ouest de WG Snuffy Walden, lauréat d’un Emmy, car le spécial HBO Max qui réunit la distribution originale du drame acclamé promet de saluer votre cœur amoureux de Barlet.

Première le jeudi 15 octobre, A West Wing Special to Benefit When We All Vote marque la première fois en 17 ans que la distribution originale du drame primé aux Emmy et Peabody Award se réunit – accompagnée du créateur de la série Aaron Sorkin et de la direction producteur / réalisateur Thomas Schlamme, pour une présentation théâtrale de l’épisode «Hartsfield’s Landing» de la saison 3.

Parmi les intrigues de l’épisode choisi, le chef d’état-major adjoint Josh Lyman attend avec impatience les 42 voix exprimées par la ville titulaire lors d’une terrible primaire présidentielle du New Hampshire. «Il s’agit de démocratie, il s’agit de la beauté du vote, il s’agit de vivre à la hauteur de votre potentiel et d’être à la hauteur de votre talent», a déclaré à TVLine Richard Schiff, qui revient en tant que directeur des communications de la Maison Blanche, Toby Ziegler. «C’est pourquoi c’était si spécial de faire cet épisode en particulier.»

En plus de Schiff, les membres de la distribution OG Martin Sheen, Rob Lowe, Bradley Whitford, Dulé Hill, Allison Janney et Janel Moloney reprennent également leurs rôles respectifs de l’épisode, tandis que Sterling K. Brown (This Is Us) succède à feu John Spencer comme Le chef de cabinet de la Maison Blanche, Leo McGarry.

TVLine a parlé avec Schiff de l’actualité «poignante» de la spéciale, de la mise en scène qui lui a donné la chair de poule, et plus encore.

TVLINE | Je ne pense pas avoir réalisé à quel point j’étais excité pour cette spéciale jusqu’à la sortie de la bande-annonce, et j’ai été tellement ému de regarder ces 90 secondes. À quand remonte la dernière fois que près de vous autant d’entre vous étaient ensemble dans un même espace?

Ce nombre d’entre nous? Cela fait longtemps. Nous avons été ensemble peut-être avec autant d’entre nous mais avec des groupes différents, comme Joshua Malina (qui a joué Will Bailey) au lieu de Rob [Lowe]. Lorsque nous faisions campagne en 2016 dans l’Ohio, le Wisconsin, le Michigan et la Pennsylvanie, c’était un groupe assez important avec Mary McCormack (qui jouait Kate Harper), Josh, Allison, Brad et Dule. A part ça, ça aurait pu être une fête chez Allison. Et je pense que Brad a dîné chez lui il y a environ cinq ou six ans, et c’était la dernière fois que nous étions tous ensemble assis.

TVLINE | Une reconstitution de scène comme celle-ci est-elle quelque chose pour laquelle vous seriez de toute façon partie, ou est-ce que la cause «Get Out the Vote» en faisait un must?

Eh bien, il semble que chaque fois qu’ils demandent à l’aile ouest de se réunir pour une raison ou une autre, c’est pour des raisons politiques, il n’est donc pas surprenant que ce soit pour aider à aller voter, que c’est notre cause. Mais juste pour se remettre ensemble dans le but de se remettre ensemble, d’autres acteurs peuvent le faire et en récolter des millions de dollars, mais nous devons bien sûr le faire gratuitement parce que nous sommes de bonnes personnes. [Laughs] Mais c’est ce qui le rend si spécial, littéralement spécial, car il y a un but derrière cela, et il est toujours préférable de faire ce genre de travail pour une raison. Sinon, c’est juste une sorte d’auto-félicitation ou, vous savez …

TVLINE | Une prise d’argent?

Une saisie d’argent, exactement – à laquelle je n’ai pas d’objection majeure en principe! [Chuckles] Mais cela ne semble pas être qui nous sommes.

TVLINE | Il y a un nouveau visage dans le mélange, et bien que Sterling K.Brown soit un excellent acteur primé aux Emmy, il est presque dix ans plus jeune que John Spencer ne l’a jamais été dans le rôle. Cela pourrait-il changer un peu la façon dont nous percevons Leo dans tout cela?

Non, car c’est vraiment une question de gravité. Il s’agit vraiment de la capacité de comprendre, d’avoir les connaissances et la gravité pour s’apprécier dans le monde, et Sterling Brown a cette hyperintelligence et cette gravité que John Spencer avait. C’est en fait un choix brillant.

retourne toujours à ma classe de théâtre à l’université, quand une fille de 20 ans jouait la mère d’une autre fille de 20 ans, et nous étions tellement absorbés par la scène. Le maître enseignant, Earle Gister, qui était mon mentor, a dit: “Vous voyez, quand vous le croyez, ils le croient.” Et il ne faisait aucun doute que nous pensions que Kim, qui jouait la mère, était la mère d’Otta, qui jouait la fille, parce qu’ils le croyaient. Donc, l’âge ne m’a même jamais traversé l’esprit quand Sterling était sur le plateau, non.

TVLINE | Je suis toujours fasciné quand un acteur reprend un rôle qu’il n’a pas joué depuis 15, 20 ans. Y avait-il quelque chose que vous deviez vous rappeler à propos de Toby pour vraiment verrouiller le personnage?

Tu sais, Aaron [Sorkin] était si doué pour capturer ou utiliser des éléments de qui nous étions en tant que personnes que finalement cela a filtré dans le rôle, dans le personnage, alors Toby était très composé de l’esprit d’Aaron mais de mon âme et de mon corps, et il est difficile de séparer cela après le faire pendant sept ans. En fait, lorsque je me lance dans des affaires politiques – ce que je ne serais bien sûr pas invité à faire si je ne jouais pas le rôle – il m’est très difficile de créer ma propre personnalité plutôt que d’y aller en tant que Toby. Bien sûr, c’est ce qu’ils préfèrent voir – ils préfèrent voir Toby faire un discours que Richard prononcer un discours – mais il m’est facile de capturer sa passion, sa profondeur et sa complexité.

TVLINE | Une chose dont je me souviens affectueusement à propos de Toby est qu’il pouvait vous couper les genoux et vous faire sentir comme la personne la plus stupide de la pièce avec un côté décontracté.

Oui, mais cela vient, je pense, d’une vraie déception vis-à-vis de l’humanité tout en gardant l’espoir de pouvoir d’une manière ou d’une autre nous élever pour atteindre notre potentiel. Je pense que c’est ce qu’était la dichotomie en lui, parce que son désir de réduire les gens est minime. C’est quelque chose qu’il pourrait faire pendant son sommeil, et ce n’est pas le but. Le point est: “Pourquoi les gens ne sont-ils pas d’accord avec ce qui rendra ce monde meilleur?” Et quand les gens n’étaient pas à bord, c’est quand il est devenu un peu plus tranchant qu’il ne le serait autrement, considérant que ce monde ne respecte pas le plan de Toby.

En ces jours, pensez à quoi [President George W.] Bush faisait à ce pays avec l’invasion de l’Irak, et à quel point nous serions différents [Al] Gore a été autorisé à accepter sa victoire en 2000. Pensez à où nous en serions avec l’énergie alternative, toutes ces choses…. Maintenant, quand vous pensez à cela, c’est ahurissant. C’est ahurissant qu’il existe une menace existentielle à l’existence même de cette démocratie et que quelqu’un réussisse, avec beaucoup d’aide j’en suis sûr, à nous voler ce pays. C’est ce qui rend cet épisode particulier [‘Hartsfield’s Landing”] tellement plus émouvant, car il s’agit de démocratie, il s’agit de la beauté du vote, il s’agit de vivre à la hauteur de votre potentiel et d’être à la hauteur de votre éclat, et de ne pas avoir peur de cela. C’est une autre raison pour laquelle c’était si spécial de faire cet épisode en particulier.

TVLINE | Y a-t-il eu un moment sur scène où voir quelqu’un faire un geste ou entendre le timbre de la voix d’une co-star vous a donné la chair de poule et vous a renvoyé 18 ans en arrière?

Je ne l’encadrerais pas comme ça, mais oui. Je veux dire, être de nouveau en face de Martin, parce que toutes mes affaires étaient avec lui et un peu avec Dulé. Martin a un rythme très particulier avec Bartlet, mais c’était une combinaison de choses. C’était Dulé sur le plateau à un moment donné. Et puis quand on répète, il y a Aaron qui fait les cent pas comme s’il venait de l’écrire la semaine dernière, et Tommy Schlamme avec son énergie intense. Tommy a le plus grand respect pour ce que les acteurs doivent faire, donc malgré sa disposition précipitée à tout, il cède toujours à ce dont l’acteur pourrait avoir besoin pour ce moment. Donc, toute cette dynamique, cette tempête parfaite d’ingrédients qui composaient notre soupe il y a 20 ans – c’est une métaphore mitigée, mais vous savez ce que je dis – était de nouveau vivante.

TVLINE | Il tournoyait à l’intérieur de ce théâtre.

Et c’était génial. C’était la chair de poule là.