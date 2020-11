Les fans de SNL n’étaient pas satisfaits de NBC samedi soir. Alors que Notre-Dame a fait tomber Clemson de sa première place dans le football universitaire, le dernier épisode de SNL a été retardé après que le match soit entré en double prolongation. Pour ajouter à ce retard, NBC donnerait toujours à ses affiliés locaux de nouvelles la place d’une demi-heure avant SNL. Cette décision aurait pu ressembler davantage à Sunday Morning Live, avec de nombreux fans frustrés d’avoir dû attendre, cela a commencé un peu plus tard.

Certains fans étaient juste contrariés d’avoir dû attendre pour voir la deuxième apparition de Dave Chappelle dans l’émission. D’autres étaient déçus que les Foo Fighters ne se produiraient probablement pas avant 1 heure du matin HE. Ensuite, quelques privilégiés ont craint que SNL ait été retardé pour un match de football universitaire qui pourrait également se présenter comme un événement «super répandu» au milieu de la pandémie de coronavirus.

En même temps, beaucoup étaient d’accord avec le retard. Les critiques ont fait part de leurs sentiments à propos de la série et de la façon dont elle pourrait être «retardée pour toujours», et tout irait bien. Pourtant, la plupart étaient impatients de voir le spectacle. Une semaine de drame électoral, la joyeuse finalité de la décision de samedi avec la présence de Joe Biden et Chappelle en tant qu’animateur a laissé beaucoup désespérés pour une comédie. Faites défiler vers le bas et admirez certains des fans frustrés avant la diffusion tardive de l’émission.

Très 2020

Alors après ces montagnes russes émotionnelles d’une semaine, ils vont retarder #SNL et me faire regarder une émission sur les passages frontaliers internationaux? – Lizz Moffat (@lizzmoffat) 8 novembre 2020

Ce retard de jeu SNL est très 2020 – J. £. (@ Cre8tiv_) 8 novembre 2020

Après quatre jours de dépouillement des votes à partir de l’élection du 3 novembre, le retard de Saturday Night Live en raison du Clemson-Notre Dame est une grande humeur 2020, selon les fans en ligne.

En attendant Chappelle

Je dois déplacer ce jeu Clemson / ND sur une autre chaîne pour Chappelle sur SNL. – Justin Tinsley (@JustinTinsley) 8 novembre 2020

C’est tellement insensé. Le plus grand snl depuis environ 5 ans avec tout le monde voulant la prise de Chappelle après aujourd’hui et ils font continuer le football et retardent le spectacle. Tant de gens qui ne regardent pas normalement maintenant vont être comme de la merde et ne plus regarder – Chris Reeves (@iamcoolc) 8 novembre 2020

Bien que l’épisode soit la première fois en quatre ans que Chappelle organise, cela pourrait sembler être une nouvelle tradition pour la série de sketchs comiques, car le joueur de 47 ans a accueilli le premier épisode post-électoral de SNL en 2016.

Trop c’est trop…

Oh bon seigneur! Ce match de football! #SNL pic.twitter.com/dZdVcHDxly – Joe Blevins (@Joe_A_Blevins) 8 novembre 2020

Je dois déplacer ce jeu Clemson / ND sur une autre chaîne pour Chappelle sur SNL. – Justin Tinsley (@JustinTinsley) 8 novembre 2020

Alors que Notre-Dame a marqué un touché au deuxième trimestre OT, les fans qui attendaient l’épisode espéraient qu’il se terminerait très rapidement.

Croquis de football?

Chappelle devient très conceptuelle avec ça – Mike Guardabascio (@Guardabascio) 8 novembre 2020

lmao tous les tweets sur les pianos et les alléluia jinxed SNL pour commencer tard https://t.co/lOsNfTEiNB – Megh Wright (@megh_wright) 8 novembre 2020

SNL faisait-il des expériences? Les fans ont plaisanté en disant que l’épisode retardé en raison du match de football était un croquis expérimental. Mais certainement, celui qui n’a pas marqué avec le public à la maison en attendant l’épisode très attendu.

Retard injustifié

Sérieusement? @nbc retarde le #SNL le plus attendu de 4 ans? Bien sûr, je vais passer du temps et regarder du football stupide. 🙄 #DaveChappelle # bidenharis2020 – @Silent Cops Are Complicit Cops (@ TrumpHotelMatt1) 8 novembre 2020

Mis à part le fait que je n’ai aucun intérêt pour le football universitaire (américain), c’est probablement le pire moment pour retarder SNL. Les Américains ont utilisé toute leur patience pendant les élections et il n’y a pas eu de temps pour se remettre. – s dot (@esqdot) 8 novembre 2020

De toutes les émissions retardées, les fans ont contesté le fait que NBC retarde SNL ce soir, en particulier à la lumière des élections lorsque Joe Biden a été projeté comme président élu samedi matin, battant le président sortant Donald Trump.

Saturday Night Live est diffusé le samedi soir à 23 h 30 HE sur NBC. Pour les dernières nouvelles sur SNL, les élections de 2020 et bien plus encore, gardez-le verrouillé sur PopCulture.com pour des nouvelles fraîches et à la minute.

