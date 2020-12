Spectaculaire! Jennifer Aniston pose dans un petit maillot de bain blanc | Réforme

La belle actrice de cinéma Jennifer Aniston Il a laissé en arrière-plan les plages paradisiaques du Mexique lors d’une de ses visites après l’enregistrement d’un de ses films, laissant ses millions d’admirateurs sans voix.

Jennifer Aniston a ébloui il y a plusieurs mois sur les plages du Mexique en portant sa silhouette spectaculaire en maillot de bain deux pièces.

Au cours du mois de juin de l’année dernière, quelques jours après la première de “Murder Mystery”, le film dans lequel elle joue avec Adam Sandler pour Netflix, Jennifer Aniston a décidé de prendre quelques jours de repos sur les plages mexicaines.

C’est ainsi que l’actrice lauréate d’un Golden Globe s’est rendue dans la ville de Cabo San Lucas, dans l’état de Baja California Sur, où elle a été capturée par des paparazzi tout en profitant du soleil, du sable et bien sûr de la mer.

Reconnue pour son rôle de Rachel Green de Friends, elle a été surprise en train de porter un maillot de bain deux pièces blanc qui a servi de cadre à sa silhouette spectaculaire.

Les objectifs de la caméra l’ont capturée juste au moment où elle s’est retournée, révélant son torse tonique qui portait un bikini blanc et un short rose.

Il faut mentionner que ce n’est pas une nouveauté que Jennifer soit vue dans bik1ni, puisque depuis qu’elle est devenue une star de la télévision, elle a posé avec des petits vêtements pour certains magazines, comme Rolling Stone.

Cliquez ici pour voir la photo du maillot de bain de Jennifer Aniston.

Les photos ont été divulguées et peu de détails ont été divulgués sur leur promenade, cependant, il s’est avéré qu’il s’agissait d’un voyage pour célébrer l’anniversaire de l’actrice Courteney Cox, également la star de la série Friends.

C’était comme ça Jennifer Aniston il s’est détendu après plusieurs jours de promotion de “Murder Mystery”, le film qui a battu des records et est devenu la meilleure première de l’époque sur la plateforme de streaming Netflix.

D’autre part, la formule de la jeunesse éternelle de l’actrice de 50 ans n’est plus un mystère gardé sous clé et elle a elle-même déclaré dans une interview qu’elle n’était pas une sympathisante des chirurgies plastiques et a également révélé à la place quelle est la première chose qu’elle boit. le matin et l’aide à rester radieuse.

Les gens pensent que j’ai eu de nombreuses injections, mais ce n’est pas le cas. Je ne dis pas que je n’ai pas essayé, mais j’ai rapidement senti que c’était une pente glissante », a déclaré Aniston à un magazine bien connu.

Maintenant, à 51 ans, elle a avoué qu’elle n’était pas en faveur des chirurgies esthétiques et a révélé une autre d’elle secrets beauté: buvez un verre de vinaigre de cidre de pomme à jeun, pratiquez le yoga, des traitements non invasifs et d’autres types de thérapies.

Une chose que je fais ces derniers temps est de mélanger de l’eau chaude avec du vinaigre de cidre de pomme. Il devient un mélange digestif et est un bon moyen de nettoyer le corps. “

C’est ainsi que le mannequin a également souligné qu’il faut généralement 20 minutes après l’ingestion de ce mélange d’un smoothie qu’elle prépare avec du chou frisé, des épinards, de la papaye, de l’avocat, des myrtilles et une base de lait d’amande maison (d’autres fois, elle prépare de l’eau de coco avec une noix de coco frais, en ajoutant des suppléments de superaliments comme l’açai ou le thé matcha).

En plus de se reposer, Jennifer Aniston assure qu’elle a un autre secret de beauté: utiliser de la crème solaire en permanence et sans exception, puisqu’elle admet qu’elle était une vraie accro au bronzage ainsi que tant de femmes de sa génération, dans le passé, elle a fait tout ce qu’il fallait pour devenir brune.

