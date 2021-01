Spectaculaire! Kendall Jenner en mini maillot de bain balaie le Mexique | Instagram

Le Kylie et Kendall Jenner Ils ont décidé de venir au Mexique pour passer des vacances dans le climat parfait du Pacifique mexicain et ont rendu fous leurs adeptes avec leurs tenues qui révèlent trop de viande.

Nul doute que la mannequin Kendall Jenner a enflammé la saison hivernale avec des vacances à la plage, en visite à Jalisco, au Mexique, en compagnie de sa sœur Kylie Jenner et de son amie Anastasia Karanikolaou.

Et comme prévu, la mannequin n’a pas manqué l’occasion de montrer quelques photos de son escapade vers cette destination et a surpris sur son compte Instagram officiel en posant au bord de la piscine vêtue d’un spectaculaire maillot de bain impossible dans les tons bronze, marron et argent.

Le modèle le mieux payé du monde, allongé dans une chaise de plage recouverte de coussins jaunes, détendu au bord de la piscine et protégé du soleil avec un chapeau de cowboy assorti.

Un nouveau jour! Bonjour! », A écrit Kendall dans le post.

Comme prévu, la publication a fait sensation parmi ses followers et juste un jour après avoir été partagée jusqu’à présent, elle compte près de 7 millions de likes et d’innombrables commentaires d’utilisateurs du célèbre réseau. Social.

Bienvenue au paradis »,« qui que vous soyez »,« Costa Careyes Jalisco Mexique »,« fille blanche riche privilégiée »,« Vues pendant des jours », étaient quelques-uns des commentaires de ses adeptes.

Il est à noter que Kylie et Kendall Jenner Ils sont déjà revenus à Los Angeles, en Californie, mais ils ont sans aucun doute passé des vacances extrêmement reposantes dans un paradis magnifique.

La plus jeune des sœurs Kardashian a choisi pour se reposer les plages tranquilles de Costa Careyes, dans l’état de Jalisco, où elles ont séjourné au manoir Ocean Castle-Sol del Oriente, à près de 110000 pesos mexicains par nuit (environ 5622 dollars) ).

En revanche, la tenue de la jeune célébrité diffère considérablement de celle qu’elle avait exposée plus tôt cette année, lorsqu’elle s’est rendue dans les montagnes d’Aspen (dans l’état du Colorado), pour passer la première étape de ses vacances d’hiver avec Stormi. , sa sœur Kylie, sa mère Kris et quelques amis.

À cette occasion, le groupe est resté dans une ferme, dont le loyer mensuel coûte 450000 $, et c’est là que Kylie et ses compagnons ont célébré les fêtes de fin d’année et pratiqué des sports sur le paysage enneigé, comme le snowboard.

C’est ainsi que la mannequin, femme d’affaires et mondaine a révélé sur son compte Instagram à quel point elle se débrouillait dans une supermansion située au sommet d’une colline sur les plages de Jalisco.

Sur les photographies publiées par les sœurs, appartenant à la dynastie Kardashian, vous pouvez voir une vue spectaculaire de Costa Careyes sur la péninsule de las Estrellas, où se trouve la luxueuse résidence, caractérisée par être entourée d’une piscine circulaire.

La construction se compose de deux bungalows, d’une tour et d’un château qui dispose de trois chambres et de grands espaces de vie, ainsi que d’une salle à manger et de lieux de divertissement, des raisons qui en ont fait l’un des sites préférés d’artistes tels que Luis Miguel, Salma Hayek, Richard Gere, Barbra Streisand, Robert De Niro et même le pilote de Formule 1 Lewis Hamilton.

De plus, parmi les cartes postales que Kylie a partagées avec ses followers sur son compte Instagram officiel, il y a une vidéo vraiment paradisiaque dans laquelle elle montre à quoi ressemblent les couchers de soleil dans le magnifique Pacifique mexicain.

Kylie Jenner a montré son corps spectaculaire en minuscules maillots de bain lors de ses vacances au Mexique, comme elle seule le sait.

En plus de porter une robe ajustée qui met en valeur ses courbes, comme on peut le voir sur l’une des photographies qu’elle a partagées de ses vacances luxueuses, où elle porte une robe à imprimé animalier avec un décolleté profond.

