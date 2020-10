Spencer Davis, dont le groupe de beat homonyme des années 60 – The Spencer Davis Group – avait le hit emblématique “Gimme Some Lovin ‘” … est décédé.

Une source familiale a déclaré à TMZ que le musicien gallois est décédé paisiblement lundi dans un hôpital californien d’insuffisance cardiaque. Davis a eu une carrière extraordinaire qui a duré 6 décennies … et la source a souligné à quel point ses amis, sa famille et ses proches le regretteront.

Davis a formé le groupe britannique portant son nom en 1963, qui s’est présenté à la guitare et Pete York à la batterie … et il a recruté une adolescente Steve Winwood chanter et le frère de Steve Manchon jouer de la basse.

Il n’a pas fallu longtemps au groupe pour sortir avec un single n ° 1 – “Keep on Running” – en 1965 … suivi d’un autre tube, “Somebody Help Me”, en 1966.

L’année suivante, The Spencer Davis Group sort son morceau le plus célèbre – “Gimme Some Lovin ‘” – qui fait partie du top 10 … et “I’m a Man”. Les deux singles se sont vendus à plus d’un million d’exemplaires et ont atteint le statut de record d’or.

Bien que le groupe se soit séparé en 1969 après seulement 6 ans ensemble, leur musique a eu une énorme influence sur le son de l’époque.

Davis s’est lancé dans une carrière solo par la suite, mais n’a jamais pu atteindre le succès de son groupe. Il a également été directeur général d’Island Records dans les années 70.

Davis laisse dans le deuil ses 3 enfants – Lisa, Sarah et Gareth – et 5 petits-enfants.

Spencer avait 81 ans.

DÉCHIRURE