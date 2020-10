Spencer Davis, le rocker britannique qui était l’une des figures clés de la scène du beat des années 1960 est décédé lundi dans un hôpital à l’âge de 81 ans alors qu’il était soigné pour une pneumonie, a déclaré son agent à la BBC. Le musicien laisse dans le deuil sa partenaire de longue date June, et trois enfants adultes, et on se souvient de certains des classiques du milieu des années 1960 souvent couverts par le Spencer Davis Group comme “Gimme Some Lovin ‘” et “I’m a Man”.

Ironiquement, alors que le groupe Spencer Davis a été nommé en l’honneur du musicien décédé et que l’on pense souvent qu’il était dirigé par lui, les tubes du groupe n’ont pas été chantés par Davis mais par un adolescent Steve Winwood. Le membre du groupe Muff Winwood a déclaré à Mojo en 1997 que la raison pour laquelle Davis avait été choisi comme homonyme du groupe était que “Spencer était le seul à aimer faire des interviews, alors j’ai fait remarquer que si nous l’appelions le groupe Spencer Davis, le reste de nous pourrions rester au lit et le laisser faire “, selon Variety.

Davis est né à Swansea en 1939 et a commencé à apprendre l’harmonica et l’accordéon à l’âge de six ans, selon la BBC. Travailler à créer son propre style musical tout au long de son adolescence en créant son propre style musical avant de rencontrer les frères Steve et Muff Winwood dans un pub de Birmingham. Convaincant les deux de former un groupe avec lui, le groupe Spencer Davis a sorti une série de 10 meilleurs succès britanniques, de “Keep on Running” en 1966 à “Somebody Help Me”, “I’m A Man” et “Gimme Some Lovin” «» en 1967. Les deux dernières chansons ont traversé l’étang pour devenir populaires aux États-Unis et sont redevenues célèbres lorsqu’elles sont reprises par Chicago et les Blues Brothers.

Les frères Winwood quittèrent le groupe en 1967, Steve continuant à former Traffic avec le guitariste Dave Mason et le batteur Jim Capaldi et Muff devenant finalement un record exécutif à succès. Davis lui-même a continué le groupe jusqu’en 1969, le redémarrant en 1973 après un déménagement en Californie, à peu près à la même époque qu’il travaillait également chez Island Records. Tout au long de sa vie, Davis mènera diverses réformes du Spencer Davis Group, même en tournée comme récemment en 2017. Bob Birk, qui avait travaillé avec Davis pendant plus de 30 ans, a déclaré à la BBC après sa mort: “Il était un très bon ami. C’était un homme hautement éthique, très talentueux, de bon cœur, extrêmement intelligent et généreux. Il nous manquera. “