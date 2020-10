Spider-Man: Miles Morales arrive sur PS4 et PS5 le 12 novembre, mais cette semaine, nous avons eu un aperçu de la fonctionnalité la plus importante du jeu: Spider-Cat.

Oui, Spider-Cat est réel et ils peuvent absolument être votre ami et votre partenaire de lutte contre le crime.

La grande révélation vient d’une vidéo de gameplay de Game Informer qui montre Morales faisant le suivi d’un vol de bodega. L’intrigue exacte n’est pas entièrement expliquée, mais il semble que le propriétaire de la bodega ait un chat (également appelé Spider-Man) qui a été pris pendant le crime. Morales se dirige consciencieusement pour brutaliser les méchants, et dans le processus récupère notre ami félin, qui est apparemment ensuite déverrouillé dans le cadre d’un costume optionnel pour le joueur.

Cependant, Spider-Cat ne se détend pas seulement dans votre sac à dos. Une fois équipé de son propre masque, il livrera même des finisseurs aux méchants, leur sautant dessus avec des griffes de fureur velue.

Honnêtement, cela ressemble à un petit plus parfait pour le jeu, exactement dans le ton de Spider-Man et de sa maison à New York. Les chats sont un tel aliment de base des bodegas de la ville qu’il existe des comptes Instagram et Twitter documentant leurs exploits (qui sont principalement: traîner et avoir l’air mignon). Maintenant, si seulement certains PNJ peuvent approcher Spider-Cat et déclarer qu’il «prend un animal de compagnie, comme aucun problème», les choses vont vraiment s’améliorer pour 2020.