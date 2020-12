Spider-Man 3, le troisième film solo de Tom Holland, Spider-Man, est devenu un foyer de rumeurs au fur et à mesure que la production avance et que ses personnages ont été confirmés, comme les méchants Electro (Jamie Foxx) ou Doctor Octopus (Alfred Molina). Jon Watts prépare une épopée multiverselle qui, en plus de Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), pourrait également présenter Morbius et Venom.

Parmi les nombreuses rumeurs circulant sur le net sur le prochain film Spider-Man, notamment le retour des deux précédents Peter Parker, Andrew Garfield et Tobey Maguire, ainsi que Mary Jane de Kirsten Dunst et Gwen Stacy d’Emma Stone, ajoutez maintenant l’apparition possible des deux méchants emblématiques joués par Jared Leto (Morbius) et Tom Hardy (Venom) dans leurs films respectifs.

Considérant que Sony prépare depuis longtemps son propre univers cinématographique, connu sous le nom de Spiderverse, et que son plan est d’unifier toutes les versions de Spider-Man au cinéma, la présentation du multivers pourrait être l’occasion parfaite pour expliquer comment Morbius et Venom dans le MCU et la chronologie de Peter Parker aux Pays-Bas pour les futurs films croisés.

En fait, dans le cadre de l’accord actuel entre Sony et Marvel pour les droits de Spider-Man et de tous ses personnages, Kevin Feige a expliqué que tôt ou tard, le croisement entre tous les mondes est inévitable.

Source: Cependant