La version Spider-Man de Miles Morales pourrait bientôt rejoindre l’univers Marvel. La troisième aventure solo de Spider-Man de Tom Holland promet d’être un maelström de réalités alternatives, avec des rumeurs selon lesquelles Andrew Garfield et Tobey Maguire pourraient reprendre leurs versions du robot d’exploration de mur, et pourraient également inclure la version plus jeune de Morales.

Tel que rapporté par MCU Cosmic, Sony et Marvel ont déjà trouvé un acteur pour jouer la dernière version du lanceur Web. Bien qu’il n’indique pas expressément “Spider-Man 3” comme projet dans lequel il sera présenté, ce serait la chose la plus logique, car il devra apparaître dans une coproduction entre les deux études, dans le cadre du Spider-Verse.

Miles Morales a gagné en popularité depuis qu’il était le protagoniste du film d’animation “Spider-Man: A New Universe”, et aura bientôt aussi son propre jeu vidéo pour Play Station 4 et 5, donc l’inclure dans l’UCM serait un geste intelligent de la part de Marvel, unissant le charisme du personnage à Peter Parker de Tom Holland.

Si Morales rejoint enfin Spider-Man 3 ce serait une autre des grandes confirmations du film de Jon Watts, qui comprend déjà, en plus des protagonistes Holland et Zendaya, le retour de Jamie Foxx en Electro après son apparition dans The Amazing Spider. -Man 2, et l’apparition spéciale de Doctor Strange de Benedict Cumberbatch.

D’autre part, “Spider-Man 3” devrait être le lien entre la série “Scarlet Witch and Vision” et le deuxième film “Doctor Strange in The Multiverse of Madness”, devenant le triptyque de projets qui ouvrira les portes du multivers Marvel pour la fin de la phase 4 et au-delà.

Pendant ce temps, Sony continue de travailler sur la suite de “Spider-Man: A New Universe”, qui mettra également en vedette Miles Morales au format animation, qui a été reporté du 8 avril au 7 octobre 2022 en raison de retards causés par le pandémie de Coronavirus.