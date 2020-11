Dans le monde entier, des célébrations ont éclaté après que Joe Biden a été annoncé comme président élu après avoir vaincu Donald Trump lors de l’élection présidentielle de 2020. New York a été l’un des principaux centres d’intérêt des médias sociaux après l’annonce de la nouvelle. Beaucoup sont descendus dans la rue pour applaudir la fin des élections et la présidence de Trump.

Spike Lee était parmi les fêtards samedi, prenant des selfies avec les fans, dansant dans la rue et essayant de vaporiser du champagne sur la foule. Il n’a pas réussi mais le sentiment était là.

Spike Lee se présente pour la démocratie à Brooklyn # BidenHarris2020 #BlackLivesMatter pic.twitter.com/FMnUkcEx9D – ACG (@aaroncostaganis) 7 novembre 2020

«Les bouteilles de poppin Spike Lee à Brooklyn sont la plus grande ambiance de New York depuis la mort de Biggie», a écrit une personne, partageant une vidéo de Lee essayant de faire sauter le champagne et échouant. Un autre a ajouté sa surprise à la célébration de Lee, en disant: “Je viens de réaliser que je dansais en cercle dans le même voisinage que Spike Lee mais je ne l’ai même pas vu. La tragédie.”

Il ne devrait pas y avoir de surprise quant à l’endroit où Lee atterrit sur le spectre politique, en particulier en ce qui concerne Donald Trump. Lee a pris la parole aux Oscars 2019 après avoir remporté pour BlacKKKlansman dans le meilleur scénario adapté, exhortant les gens à voter aux élections en cours. “L’élection présidentielle de 2020 approche à grands pas. Mobilisons-nous tous”, a déclaré Lee. “Soyons tous du bon côté de l’histoire. Faites le choix moral entre l’amour et la haine.”

Le président a vu les commentaires de Lee et a répondu sur Twitter à l’époque. “Soyez gentil si Spike Lee pouvait lire ses notes, ou mieux encore ne pas avoir à utiliser de notes du tout, lors de son coup raciste à votre président, qui a fait plus pour les Afro-Américains (Criminal Justice Reform, Le plus bas taux de chômage de l’histoire, Tax Cuts, etc.) Que presque tous les autres Prés! ” il écrivit le lendemain matin.

Spike Lee popping champagne à Brooklyn (📷: @cbermel) pic.twitter.com/1Ho3dDXwiU – GQ Magazine (@GQMagazine) 7 novembre 2020

Lee ne s’est jamais adressé explicitement à Trump ni n’a répondu au message, conservant ses paroles pour la célébration d’aujourd’hui. Le réalisateur a cependant inclus de nombreuses références et intrigues à son film Da 5 Bloods. La performance digne d’un Oscar de Delroy Lindo tourne autour du cri de ralliement “MAGA” utilisé par Trump.

Dans l’état actuel des choses, Joe Biden est le vainqueur prévu de l’élection. Trump a promis d’épuiser toutes les voies légales pour voir s’il peut changer le vote, mais cela ne fera probablement pas de différence.