Spike Lee pleure cette semaine son ami et collègue Thomas Jefferson Byrd avec une série de publications touchantes sur Instagram. Le réalisateur a joué Byrd dans plusieurs de ses films au fil des ans, et il était navré que Byrd ait été assassiné à Atlanta, en Géorgie, ce week-end. Lee encourage les fans à se concentrer sur le talent de Byrd avec des extraits de certaines de ses plus grandes performances.

Lee a été le premier à annoncer publiquement le décès de Byrd ce week-end, avec un éloge funèbre sur Instagram. Il a révélé que Byrd avait été assassiné, mais ne s’est pas attardé sur cette fin tragique. Au lieu de cela, il a partagé avec les fans certains de ses moments préférés en travaillant avec Byrd au fil des ans et en le voyant évoluer à travers ses performances. Byrd a joué dans les films de Lee Chi-Raq, Sweet Blood of Jesus, Red Hook Summer, Bamboozled, He Got Game, Get on the Bus, Girl 6 et Clockers. Lee avait beaucoup à dire sur toutes ces performances, même des années après les faits.

Byrd est décédé aux premières heures de la matinée de samedi après avoir reçu “de multiples blessures par balle dans le dos”, a déclaré à PEOPLE un porte-parole du département de police d’Atlanta. Byrd a été déclaré mort sur les lieux et la fusillade est toujours sous enquête.

“Les détectives d’homicide sont intervenus sur les lieux et travaillent pour déterminer les circonstances entourant l’incident. L’enquête se poursuit actuellement”, a déclaré dimanche la police.

Byrd a eu une illustre carrière dans le théâtre ainsi que dans le cinéma, après avoir obtenu une maîtrise en danse de CalArts. Les fans célèbrent son travail et pleurent aux côtés de collègues comme Lee. Voici un aperçu de la façon dont Lee a souligné les triomphes de Byrd ce week-end.

Favoris des fans

“Qui vous supposez être … puissant ranger de puissance mf … je la paie” – Joshua smith (@unxplndconcpt) 4 octobre 2020

vive l’art créé par thomas jefferson byrd, un acteur captivant dans les films de spike lee et, célèbre, l’antagoniste qui a contribué à mettre en marche l’intrigue. “SI VOUS NE VOULEZ PAS TRAVAILLER POUR LES LUTHERS!” une tragédie, il a été assassiné à atlanta. pic.twitter.com/eU1bdzhJON – Brandon Caldwell (@_brandoc) 4 octobre 2020

Thomas Jefferson Byrd, était un acteur dans la société de répertoire non officielle des films Spike Lee. Ce que Joseph Cotton était pour Orson Welles, Byrd l’était pour Spike. L’acteur de caractère «Everyman». Il faisait partie de la Renaissance des arts noirs de Fort Greene dans les années 80. pic.twitter.com/oFPMKIKOro – Wendell Pierce (@WendellPierce) 4 octobre 2020

