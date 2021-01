UNE

Frank Lampard a admis qu’il serait «absurde» de discuter la saison prochaine alors que la pression s’intensifie sur le manager de Chelsea.

Lampard a insisté sur le fait qu’il ignorait les spéculations sur son avenir après cinq défaites en huit matchs – mais s’est également plaint d’histoires “ partisanes ” concernant sa position.

Une foule de noms ont été associés à son travail – dont Thomas Tuchel et Max Allegri.

Lampard a refusé de révéler les détails des discussions avec la hiérarchie de Chelsea, mais il est catégorique sur le fait qu’il peut gérer la pression et inverser la saison.

Il a déclaré: «Je ne vais pas parler de conversations privées. J’ai joué ici pendant longtemps et la situation change, passant du statut de joueur après 13 ans à celui de manager. J’ai donc plus de conversations maintenant avec la hiérarchie qu’en tant que joueur.

«La pression est bonne. Écoutez, vous êtes évidemment plus heureux lorsque vous gagnez des parties. J’étais plus heureux en novembre et octobre que je ne l’ai été à la mi-décembre, mais cela vient avec le territoire.

«Quand vous regardez la Premier League, vous voyez des équipes qui ont des problèmes qui ne sont pas habituées à avoir des problèmes. Pour moi, je veux juste continuer mon travail.

Concernant les spéculations sur les successeurs potentiels, il a ajouté: «Je ne l’écoute pas. C’est seulement partout si vous voulez faire défiler les médias sociaux ou quelque chose du genre, mais je ne le fais pas.

“Je ne suis pas stupide, je connais les pressions qui accompagnent la gestion d’un club de football de haut niveau, mais je fais juste mon travail, cela n’a pas d’importance pour moi.”

Lampard a souvent affirmé qu’il pouvait supporter la pression de travailler sous l’un des propriétaires les plus impitoyables du football mondial, Roman Abramovich. Mais il a laissé entendre que le bruit autour de sa position avait un impact lorsqu’il critiquait certaines couvertures de la récente diapositive de Chelsea.

Il s’est plaint de «biais de confirmation» et de rapports comme «des experts des médias sociaux pour essayer d’obtenir une réaction de manière négative».

C’est en discutant de la forme de joueurs sous-performants comme Kai Havertz et Timo Werner que Lampard a admis qu’il ne pouvait pas regarder trop loin dans l’avenir.

S’il est compréhensible qu’il se concentre sur le retournement de la fortune de Chelsea à court terme, ses commentaires ont eu une plus grande résonance, compte tenu de sa position de plus en plus vulnérable.

“Je ne vais pas m’asseoir à parler de la saison prochaine car ce serait absurde”, a-t-il déclaré. «Aucun manager de Premier League ne parlerait de la saison prochaine parce que vous ne pouvez vous soucier que de ce qui vous attend.»