Libérez l’auteur de Snyder Cut et rédacteur en chef de CinemaBlend, Sean O’Connell, répond à plus de vos questions sur la Justice League de Zack Snyder! Vous avez tous soumis tellement de questions, nous avons dû diviser cet épisode “mailbag” en deux parties. La “Partie 2” couvre des questions sur la poursuite du Snyderverse, les retombées potentielles de la Justice League, etc. Dans la partie 1, Sean répond aux questions sur les photographies supplémentaires de la Ligue de la justice, les spéculations sur l’histoire de Snyder Cut et plus encore.

00:00 – Intro

00:27 – L’investissement supplémentaire de Warner Media dans la photographie est-il un bon signe qu’ils seraient intéressés à poursuivre ZSJL d’une manière qui lui permettrait de terminer sa saga en 5 parties

04:40 – “Lequel des spin-offs rumeurs est le plus susceptible de se produire?” – @matty_jarrett

07:03 – “Pourquoi pensez-vous que les médias de divertissement ne font pas grand-chose face à la situation de Ray Fisher?” – Shoaib Javeed

10:33 – “Est-ce que l’un des spin-offs supposés de la Justice League pourrait être lié à la série annoncée Justice League Dark de JJ Abrams sur HBO Max?” – @matty_jarrett

11:25 – “Comment pensez-vous qu’ils aborderont les configurations de futurs films qui ne se produiront pas?” – @BatKilmer

12:21 – “Avant la mort tragique de sa fille, il y avait des spéculations selon lesquelles ZS prendrait un film autonome inspiré de Seven Samurai inspiré de Star Wars. Y a-t-il du crédit?” – @matty_jarrett

14:35 – “Quel est votre moment préféré dans le DCEU pour le moment, et aussi quel est votre morceau de musique préféré du DCEU?” – @ Lunchbox228

16:05 – “Quelle a été la partie la plus difficile de l’écriture du livre?” – @ DarynKirscht16

18 h 55 – Pourquoi avez-vous des affiches Avengers dans votre arrière-plan?