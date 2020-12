Le film le plus rentable de l’histoire du Japon, Sen to Chihiro no kamikakushi, oscarisé (Spirited Away, 2001), a revu sa collection à la hausse après de nouvelles projections dans le pays cette année.

La société de production cinématographique Toho a fait passer le montant brut du film de 30,8 milliards de yens (244 millions d’euros / 297 millions de dollars) à 31 mille 680 millions (251,5 millions d’euros / 305,7 millions de dollars), selon les données de l’agence. Spécialiste Kogyo, qui mesure la fréquentation et le box-office au Japon.

Le nouveau chiffre, qui est apparu mardi soir, comprend la collection obtenue en 2020 avec la projection entre juin et août dans plus de 370 salles japonaises du film d’animation précité et de trois autres œuvres du célèbre Studio Ghibli à l’occasion du report de des dizaines de premières pour la pandémie COVID-19.

La revue de la collection de Spirited Away, 19 ans après sa création originale, intervient à un moment où il était sur le point d’être dépassé par un autre film d’animation qui bat des records au box-office dans le pays, une adaptation sur le grand écran du manga Kimetsu no Yaiba (Gardiens de la nuit).

Jusqu’à ce lundi, Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-ren (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba the Movie: Mugen Train), qui est toujours dans les salles, avait levé 30,290 millions de yens (240 millions d’euros / 292 millions de dollars), 59 jours après sa première, et il devrait devenir le plus gros chiffre d’affaires la semaine prochaine.

Le film, que Toho distribue avec la société de production Sony Aniplex, est une adaptation des volumes sept et huit de la série de bandes dessinées (qui en comptent 23 au total) et se déroule temporairement après son adaptation en série. l’animation, qui a été diffusée dans le pays en 2019 et qui a eu beaucoup de succès.

