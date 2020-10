Splendide anniversaire d’Emilia Clarke, Happy 34th! | .

Si vous faites partie de ces personnes qui adorent les anniversaires, alors vous pouvez parfaitement comprendre qu’un anniversaire est toujours une journée pleine d’émotions, à cette occasion, l’actrice talentueuse et charismatique, Emilia Clarke, à l’occasion de célébrer ses 34 ans de vie , Il a effectué l’une des activités qui remplissent le plus le corps d’adrénaline.

De la manière la plus aventureuse et passionnant, a décidé de fêter son anniversaire, et c’est qu’après tout ce qui s’est passé tout au long de cette année 2020 sans fin, le mieux que nous puissions faire est de profiter des petites ou grandes émotions que la vie nous présente, et c’est exactement ce que nous fit l’interprète britannique.

Prouvant une fois de plus qu’il aime les émotions fortes et les activités de plein air, depuis son compte officiel sur Instagram, il nous a montré ses plus de 27 millions de followers, qu’il avait un excellent anniversaire, en le célébrant de la manière la plus intrépide possible.

C’est à travers sa dernière publication, où l’actrice a été chargée de partager une série de quatre images impressionnantes, où l’on peut clairement voir qu’elle est pleine d’adrénaline et d’énergie après l’une des plus incroyables, intrépides et peut-être risqué: parachute.

«Qu’est-ce qui pourrait se comparer à la profonde terreur existentielle d’un autre anniversaire? Sauter d’un avion, c’est », a écrit la talentueuse fille d’anniversaire, qui a posé de la manière la plus excitée et extatique possible.

De plus, Emilia Clarke a utilisé un hashtag particulier, ce qui a amené ses adeptes à se souvenir avec nostalgie de sa performance et de sa prestation incroyables en tant que Daenerys Targaryen: “#Quiendicequenopuedesvolardragones”, nous laissant voir qu’Emilia a vécu pour la première fois de sa vie ce que son personnage a vécu dans la saga populaire, l’une des meilleures du divertissement.

Dans les images, on peut voir Emilia d’elle avant et après avoir monté le parachute, de l’arrière vers l’avant, Emilia pose avec la carte postale de l’activité particulière et incroyable, qu’elle ne peut même pas croire qu’elle est sur le point de réaliser.

Dans les trois images suivantes on peut apprécier l’expression d’une euphorie totale, après avoir terminé son voyage en parachute, un visage pas comme les autres qui montre que faire ce type d’activité peut vraiment relancer tout type de mauvaise journée.

Sans aucun doute, l’expression drôle et euphorique d’Emilia Clarke nous montre que la vie est trop courte pour être toujours les pieds sur terre, et que de temps en temps, cela vaut la peine de vivre des expériences uniques qui nous remplissent d’énergie, bien qu’en même temps. le temps est vraiment terrifiant pour nous.

La publication compte déjà plus de 3 millions 150 000 likes, en plus des milliers et des milliers de commentaires félicitant la “Mère des dragons” pour son anniversaire, et la remplissant de beaux messages joyeux, ainsi que, de nombreux utilisateurs ont laissé leur expressif larmes emoji pour le rire que leurs gestes particuliers déchaînent.

Rappelons que l’énigmatique actrice anglaise est devenue célèbre pour son excellente performance en tant que “Mother of Dragons” dans la série maintes fois primée sur la chaîne de télévision HBO “Game of Thrones” et, avec seulement 25 ans à l’époque, le La talentueuse Emilia Clarke est tombée amoureuse du public, grâce à son personnage.

À l’écran, nous pouvions voir Emilia Clarke chevauchant ses fils dragon, “Rhaegal” et Viserion, chevauchant le plus puissant des “Drogon”, planant dans les cieux et menant son armée; sans aucun doute l’un des moments les plus impressionnants de la série britannique populaire, basée sur les livres du même nom, et pour cet anniversaire, nous pouvions l’apprécier, faire quelque chose de similaire, dont elle-même se souvenait de cette manière.