L’un des Real O’Neals se frotte à Saint-Bonaventure.

Le bon docteur a jeté Noah Galvin avant la saison 4, rapporte Deadline. Le vétérinaire ABC, qui a joué le rôle de Kenny dans la sitcom familiale susmentionnée, reviendra sur le drame médical Freddie Highmore en tant que l’un des quatre résidents de première année dont l’arc s’étendra sur toute la saison.

Son personnage, le Dr Asher Wolke, a fait le choix de se séparer d’une secte juive orthodoxe avant d’opter pour une école de médecine.

Galvin sera rejoint par Brian «Sene» Marc (Luke Cage de Marvel), Bria Samoné Henderson (Mme America) et le nouveau venu Summer Brown, qui ont été choisis comme compagnons docs newbie Ricky Guerin, Jordan Allen et Olivia Jackson, respectivement.

Les ajouts au casting interviennent après que The Good Doctor ait fait ses adieux à deux habitués de la série à la fin de la saison 3, y compris l’acteur d’origine Nicholas Gonzalez (qui a incarné le Dr Neil Melendez) et Jasika Nicole (qui a joué la petite amie de Shaun, Carly). Comme TVLine a été le premier à le rapporter, l’ouverture de la saison 4 de l’émission (diffusée le lundi 2 novembre à 10h / 9h) se concentrera sur la pandémie de coronavirus – et vous pouvez regarder une bande-annonce exclusive ici.

En mars, le producteur exécutif David Shore a partagé avec TVLine que la saison 4 trouverait Shaun dans un «rôle de supervision» alors qu’il entrait dans sa quatrième année de résidence, tout en naviguant dans sa nouvelle romance avec Lea. Nous pouvons également nous attendre à ce que Lim et Andrews prennent Claire et Morgan sous leurs ailes respectives, alors que Park continue de lutter avec la distance entre lui et sa famille.

Après deux saisons sur The Real O’Neals, Galvin a ensuite co-vedette dans le film 2019 Booksmart, aux côtés de Kaitlyn Dever et Beanie Feldstein. (Son ancien père de télévision, Jay R. Ferguson, a récemment été promu dans la série régulière de la série ABC The Conners.)

Que pensez-vous des dernières embauches de The Good Doctor? Laissez vos pensées dans un commentaire ci-dessous.