Cela se passe enfin: Supernatural revient ce jeudi (The CW, 8 / 7c) avec le premier de ses sept derniers épisodes, qui présentera la conclusion culminante de la bataille des Winchesters contre Dieu lui-même.

Dean et Sam recevront l’aide de leurs alliés les plus fiables, y compris de certains visages familiers de retour dans leur combat contre l’ennemi Tout-Puissant. Mais “en fin de compte, cela reviendra à Sam et Dean, deux gars du Kansas, face à l’Être suprême”, partage le co-showrunner Andrew Dabb dans les questions-réponses suivantes. «Ils sont donc toujours les outsiders dans ce combat.» De plus, leur arme secrète contre Dieu traverse un voyage «débilitant» maintenant que l’âme de Jack a été restaurée.

Ci-dessous, Dabb présente également les prochains flashbacks de Winchesters et révèle les stars invitées qui, malheureusement, ne seront pas de retour pour la dernière manche.

TVLINE | Le premier épisode à votre retour est votre versement de vacances. Que pouvez-vous prévisualiser sur ce qui est en magasin?

C’est un épisode vraiment amusant, et cela touche en quelque sorte à des choses jusque-là non traitées sur les Hommes de Lettres et sur le bunker, puis nous a en quelque sorte permis de nous lancer dans un épisode amusant qui prend beaucoup de choses dont je pense que les fans, ou certainement que nous, dans la salle des scénaristes, avons voulu voir en termes de “À quoi ressemblerait un dîner de Thanksgiving avec nos gars?” et des choses comme ça, et mettre tout cela ensemble dans quelque chose qui, nous l’espérons, sera vraiment, vraiment agréable pour les fans. C’est vraiment très amusant. Pour revenir dans l’histoire après, à ce moment-là, les six, sept derniers mois, je pense qu’arriver avec quelque chose d’un peu plus léger et agréable sera un très bon apéritif pour ce qui est à venir, car ce qui est à venir , disons simplement que tout n’est peut-être pas très amusant.

TVLINE | La dernière fois que nous nous sommes arrêtés, les choses s’intensifiaient vraiment dans la lutte contre Dieu. À quoi cela ressemblera-t-il dans les sept derniers épisodes?

Il n’y a aucun moyen d’éviter ce combat. Chuck va revenir, ils savent ce qu’il va faire, ils savent ce qu’il veut, ils savent tout. Et alors, que peuvent-ils faire pour le combattre? Il s’agit vraiment de rallier les troupes et les alliés, certaines personnes que nous avons rencontrées auparavant, et certaines personnes que nous avons rencontrées au passage, et certaines personnes que nous n’avons jamais vues, et d’utiliser chaque outil, chaque flèche dans leur carquois, pour combattre cette menace existentielle, littéralement divine. Cela devient donc beaucoup, mais comme beaucoup de ces choses, en fin de compte, cela reviendra à Sam et Dean, deux gars du Kansas, face à l’Être suprême. Ils sont donc toujours les outsiders dans ce combat.

TVLINE | Pouvez-vous parler de l’état d’esprit émotionnel et psychologique de Dean et Sam dans ces derniers épisodes, compte tenu de tout ce qu’ils affrontent?

Aucun d’eux n’abandonne. Ce n’est pas dans leur caractère. Je pense que tu as un Sam qui veut faire ça dans un esprit intelligent [way like], «Faisons un plan. Allons-y avec un plan, »et vous avez un Dean qui est un peu plus impulsif et un peu plus disposé à faire tout ce qu’il faut pour faire tomber Chuck, à cause de tout ce que Chuck a pris de lui et d’eux. Vous devez vous rendre compte, pour nos gars, ils ont juste fait exploser leur monde entier, comme tout ce qu’ils ont fait toute leur vie. Lorsque vous réalisez que votre vie a été une manipulation, qu’est-ce que cela signifie pour vous en tant que personne? Qui es-tu vraiment? Et donc pour Sam et Dean, il s’agit de “Qui sommes-nous vraiment?” Je pense qu’ils le savent, mais il y a confusion juste à cause des circonstances. Il s’agit, dans une certaine mesure, de se retrouver, et aussi de se retrouver à travers nos derniers épisodes alors qu’ils affrontent la force la plus puissante de l’univers.

TVLINE | Dans le dernier épisode, Jack a retrouvé son âme. Cela affectera-t-il sa capacité à se heurter à Dieu et à accomplir sa destinée de tuer Dieu?

Ce sera. Jack est quelqu’un qui a maintenant le poids de tout ce qu’il a fait atterrir sur lui. D’une certaine manière, c’est bien parce qu’il peut enfin y faire face. À certains égards, c’est débilitant, comme le sont souvent le chagrin, la dépression et la culpabilité. Donc, de son point de vue, oui, c’est un peu difficile de gérer tout cela, et ce n’est pas un processus facile pour lui, et c’est quelque chose où Sam et Dean, et Castiel plus que [Sam and Dean] même, sont là pour le guider à travers ce processus incroyablement difficile.

TVLINE | Vous faites également un épisode qui a des flashbacks sur un jeune Dean et Sam. Quel genre d’informations cela fournira-t-il? Et pourquoi était-ce une histoire que vous vouliez raconter dans ces dernières heures?

Chaque année, il y avait une sorte d’histoire de flashback. Un de mes premiers épisodes était des flashbacks de Sam et Dean au lycée. C’était quelque chose que nous faisions souvent et nous nous sommes en quelque sorte éloignés [it] en grande partie parce que les acteurs sur lesquels nous en étions venus à compter pour jouer Young Sam et Young Dean étaient trop vieux. Colin Ford, en ce moment, est plus âgé que Jared [Padalecki] C’était quand le spectacle a commencé, je pense. Donc, c’était quelque chose où nous parlions des types d’épisodes que nous voulions faire vers la fin, et je l’ai mis là-bas comme: «Écoutez, si quelqu’un a un très bon épisode de flashback, cela fait un moment que nous ne l’avons pas dit une histoire comme celle-là. Meghan [Fitzmartin], l’un des scénaristes de la série, est venu avec une idée, et cela a fonctionné pour nous. Cela a fonctionné non seulement comme un cas pour le moment, mais aussi comme quelque chose qui a informé le voyage que Sam et Dean ont parcouru, où ils ont commencé comme enfants, comment ils se sont en quelque sorte réunis et ensuite comment cela s’est passé. [led up] au point qu’ils le sont, émotionnellement, lorsque l’épisode est diffusé. Donc, cela a fini par être un très bon reflet de nos gars maintenant, racontant une histoire sur nos gars à l’époque, qui, pour moi, sont toujours les meilleures versions de ces types d’histoires flashback.

TVLINE | Y avait-il quelqu’un que vous vouliez vraiment récupérer pour ces derniers épisodes, mais cela n’a tout simplement pas fonctionné pour une raison quelconque, la planification ou à cause du COVID?

Regardez, COVID était limitant, surtout en ce qui concerne les deux derniers [episodes]. Et il y avait certainement des gens que nous aurions aimé ramener comme Samantha Smith, comme Jeffrey Dean Morgan. Des gens qui ont été des éléments essentiels de la série pendant si longtemps. Mais malheureusement, à cause de COVID et d’autres choses, organiser une grande réunion de famille surdimensionnée avec des invités était tout simplement hors de propos. Mais en ce qui concerne notre histoire que nous racontons, nous n’avons pas eu à faire de compromis. Tous ceux qui reviennent reviennent pour une raison précise. Ce sont des gens que nous voulons. Ils sont importants pour nous. Ce sont des personnages formidables, et nous avons juste pensé que c’était l’occasion de revoir certains de nos favoris et, espérons-le, les favoris des fans.

Restez à l’écoute de TVLine pour encore plus de scoop Supernatural!