Real Madrid Oui Mönchengladbach LIVE LIVE ONLINE TV ce mercredi 9 décembre à la date 6 de la Phase de groupes de la Ligue des champions 2020 dans un match qui aura lieu au stade Alfredo di Stéfano de la ville de Madrid (Espagne). Le match est prévu pour 3 heures de l’après-midi (heure péruvienne et 22h00 en Espagne) et sera diffusé EN DIRECT MAINTENANT OFFICIEL GRATUITEMENT pour toute l’Amérique latine via les signaux d’ESPN 2 et de Movistar Liga de Campeones pour l’Espagne. Heures et canaux.

Le Real Madrid est troisième de son groupe avant la dernière date de la Ligue des champions, après sa défaite face au Shakhtar Donetsk (2-0) la semaine dernière.

Le scénario d’une absence de Madrid dans le Top 16 européen pour la première fois depuis 1997 n’est pas déraisonnable. Un match nul contre Mönchengladbach, qui joue également pour les huitièmes de finale, placerait le Real Madrid entre les mains de l’Inter et son match contre le Shakhtar. Une défaite serait son adieu à la Ligue des champions.

Real Madrid vs. Borussia Monchegladbach: horaires des matchs et chaînes

Pérou: 15h00 / ESPNMexique: 14h00 / Fox SportsChili: 17h00 / ESPNLa Colombie: 15h00 / ESPNArgentine: 17h00 / ESPNUruguay: 17h00 / ESPNParaguay: 17h00 / ESPNBolivie: 18h00 / ESPNVenezuela: 18h00 / ESPNÉtats Unis: 13h00 PT / UniMás et TUDNEspagne: 21h00 / Ligue des champions Movistar

Avant le match, l’entraîneur du Real Madrid Zinedine Zidane a insisté sur le fait qu’il n’envisageait pas de perdre son emploi si son équipe ne passe pas la phase de groupes de la Ligue des champions. Bien que plusieurs médias espagnols soutiennent qu’il sera licencié s’il ne se rend pas en huitièmes de finale, le Français précise que son seul objectif est d’obtenir les trois points et non son avenir professionnel.

«Le club fera ce qu’il a à faire (en cas de non-qualification), comme toujours. Je ne pense pas à ça, je pense au match de demain », a déclaré Zidane lors d’une conférence de presse.

«Nous ne pensons qu’à passer notre tour. Je ne valorise pas autre chose, nous ne valorisons pas autre chose. Nous nous préparons à jouer un grand match, ayant certaines difficultés dans le jeu que nous aurons demain. Mais nous sommes positifs et nous ne pensons qu’à la victoire, à tout faire pour obtenir ces points. “

«Nous allons penser à notre fête. Ce qui nous intéresse, c’est ce que nous faisons contre une équipe qui va beaucoup nous compliquer. Le reste, le match de l’Inter contre le Shakhtar) ne nous intéresse pas. “

Zinedine Zidane confiant d’atteindre les huitièmes de finale de la Ligue des champions (Photo: .)

Sommer: “Nous devons être courageux”

Yann Sommer, gardien suisse du Borussia Mönchengladbach, rencontrera à nouveau ce mercredi en Ligue des champions Sergio Ramos, capitaine du Real Madrid, arrêté par deux pénalités lors d’un récent duel par équipe, et a demandé à ses coéquipiers d’être “courageux”.

«C’est un match très important pour nous et nous y faisons face avec une grande joie. Nous sommes très préparés et l’objectif de chacun est de gagner. Nous touchons la passe du bout des doigts et nous avons la possibilité de passer en premier. Nous devons être courageux pour obtenir un excellent résultat mais nous sommes sûrs d’affronter le match avec optimisme », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

Sommer était le gardien de but qui a coupé la séquence réussie de Sergio Ramos du point de penalty, avec deux arrêts récemment lors du match de la Suisse contre l’Espagne. Il ne pense pas à un nouveau duel avec le capitaine du Real Madrid, mais il a assuré que s’il devait se remettre en avant, il était prêt à en ressortir à nouveau vainqueur.

