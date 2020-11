Aujourd’hui, c’est vendredi 13 – la date la plus malchanceuse du calendrier.

Nous avons donc constitué une équipe composée de joueurs qui ont souffert de graves malheurs.

GK – Santiago Cañizares

L’international espagnol était prêt à représenter son pays en tant que gardien partant de la Coupe du monde 2002.

Mais après avoir laissé tomber une bouteille en verre d’après-rasage dans l’accumulation qu’il a tenté d’attraper avec son pied nu, il a sectionné un tendon qui l’a exclu du tournoi.

Est venu un jeune Iker Casillas – et le reste appartient à l’histoire.

DÉF – Richard Dunne

Ils ne sont pas beaucoup plus malchanceux que le pilier de la Premier League qui a gagné le surnom sans affection de “ The Honey Monster ”.

Ses 10 buts contre son camp sont plus que les autres joueurs de l’histoire de la division.

DÉF – Julien Escudé

À quel point la carrière du défenseur français de renom Escudé aurait pu être différente, ce n’était pas un incident avec son chien en 2002.

Il était sur le point de rejoindre Manchester United en août, seulement pour glisser et se blesser aux ligaments du genou en promenant son chien de berger.

DÉF – John Terry

Chelsea avait soif de la Ligue des champions et ne l’avait pas encore remportée lorsque leur talisman est intervenu pour la livrer à Moscou en 2008.

Mais une malheureuse perte de jogging a vu Terry rejeter la chance de sceller le trophée de l’endroit. Quatre ans plus tard, quand ils l’ont remporté, il a été suspendu de façon mémorable pour la grande occasion, non pas qu’il ait laissé cela arrêter les célébrations.

MID – Luigi Di Biagio

Le milieu de terrain italien a eu une carrière qui s’est étalée sur deux décennies et des sorts à des poids lourds tels que l’Inter, la Roma et la Lazio ainsi que 31 sélections Azzurri.

Et pourtant, pour tout cela, il a terminé sa carrière sans un seul honneur à montrer pour tout cela.

MID – Steven Gerrard

La légende de Liverpool a réalisé BEAUCOUP au cours de sa carrière de joueur.

Mais c’est maintenant largement défini par ce malheureux glissement qui a laissé Demba Ba à Anfield pour anéantir ses espoirs de titre.

MID – Michael Ballack

Pauvre Ballack. L’international allemand a terminé deuxième dans neuf compétitions majeures au cours de sa carrière – dont la Coupe du monde, le Championnat d’Europe et la Ligue des champions (deux fois).

Oh et quel numéro était-il le plus célèbre pour avoir porté tout au long de sa carrière? 13. Malchanceux pour certains!

MID – Neil Readfearn

Neil Redfearn semble être éternellement malchanceux – regardez combien de fois il a été relégué en tant que joueur – Fauteuil Everton (@Armchaireverton) 19 mai 2015

Vous ne connaissez peut-être pas trop le nom de Redfearn. C’est un milieu de terrain anglais compagnon qui donnerait à Jonah une course pour son argent.

Tout au long de sa longue carrière en tant que joueur et entraîneur-joueur, il a subi pas moins de SIX relégations dans différentes divisions en Angleterre.

À quel moment arrêteriez-vous de le signer?

ATT – Robin van Persie

Depuis le 03/04, seuls 5 joueurs ont touché les boiseries dans le #BPL plus que Defoe (22) RVP, 48 ans

Rooney, 34 ans

Gerrard, 31 ans

Suarez, 26 ans

Ronaldo, 24 ans – Premier League (@premierleague) 13 septembre 2015

Oui, nous savons que le Néerlandais mortel a été l’un des plus grands joueurs de l’histoire de la Premier League.

Mais il est aussi l’un des plus malheureux. Aucun joueur n’a touché le bois plus que lui à 48 reprises – Sergio Agüero et Wayne Rooney étant les suivants sur la liste avec 34 tentatives hors du poteau ou du bar.

ATT – Álvaro Morata

L’attaquant de la Juventus est tombé en infamie plus tôt cette saison pour devenir le premier homme à avoir un triplé de buts exclus par le drapeau de hors-jeu lors d’un match de Ligue des champions.

Le pire, concernant cette chose? Ce n’était même pas une carrière pour lui. Il a également réalisé l’exploit maudit pour le Real Madrid lors d’un match nul 3-3 avec Las Palmas en 2017!

ATT – Marco Reus

La star du Borussia Dortmund est sans doute le plus grand talent de footballeur à avoir été si gravement blessé, souffrant de 53 problèmes différents qui l’ont mis à l’écart pendant plus de trois ans de sa carrière.

Qui sait les sommets que le joueur de 31 ans aurait pu atteindre (étant donné qu’il fait déjà partie des grands du jeu moderne) sans des problèmes persistants et variés.

Le plus dur de tous, ses problèmes persistants à la cheville gauche lui ont coûté atrocement une médaille méritée de vainqueur de la Coupe du monde en 2014.