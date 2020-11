Nous sommes arrivés à mi-chemin des phases de groupes de la Ligue des champions et les choses sont sur le point de commencer à devenir sérieuses.

Certains clubs peuvent réserver leur place dans les huitièmes de finale alors qu’il y a quelques gros frappeurs qui pourraient être laissés à regarder l’abîme après cette ronde de matches.

Nous avons jeté un œil à ce à quoi nous pouvons nous attendre de la quatrième journée…

🤩 Jeu de la semaine

Inter contre le Real Madrid

Avec 16 titres de Champions League entre eux, l’Inter et le Real Madrid sont deux des poids lourds du football européen, mais il est probable que l’un d’eux ne participera pas à la compétition après Noël.

L’équipe d’Antonio Conte est en bas du groupe B après trois matchs sans victoire, tandis que les champions de la Liga n’ont qu’une place devant eux, même si seuls trois points séparent l’ensemble du groupe en l’état.

L’Inter a également fait un début de campagne de Serie A, mais sera soutenu par sa victoire contre Turin dimanche, alors qu’il est revenu de 2-0 pour gagner 4-2.

Les hommes de Zinedine Zidane ne s’amusent pas non plus pour le moment et le match nul 1-1 contre Villarreal ce week-end les laisse à six points du sommet de la Liga.

Il y a aussi une crise de blessures pour le Français à surmonter avec Karim Benzema, Fede Valverde et Sergio Ramos, tous peu susceptibles de revenir à temps pour ce match.

La première rencontre entre cette paire il y a trois semaines s’est avérée être un peu moins bonne alors attendez-vous à ce que le match retour soit tout aussi captivant. Cela pourrait aussi être décisif.

📊 Fait amusant: L’Inter n’a jamais perdu contre le Real Madrid à domicile

🔮 Notre prédiction: Inter 2-2 Real Madrid

Trop proche pour appeler 🤔

PSG contre RB Leipzig

Avec deux défaites lors de leurs trois premiers matches, l’affrontement de mardi soir avec le RB Leipzig frôle le territoire incontournable du Paris Saint-Germain.

Les finalistes de la saison dernière ont actuellement trois points de retard sur l’équipe qu’ils ont sciée en demi-finale en 2019/20 et ne pas gagner laisserait Thomas Tuchel regarder dans le baril.

Tout n’est pas rose dans le jardin du PSG pour le moment, mis en évidence par leur capitulation à Monaco vendredi soir dernier, mais Neymar est sorti du banc lors de la défaite 3-2 et pourrait être en ligne pour un départ contre Leipzig après sa blessure de retour.

Le Brésilien se présente souvent dans les grands moments pour les Parisiens et ils pourraient faire avec un élan de sa magie contre la Bundesliga.

Plus important encore, dans quelle tenue élaborée Julian Nagelsmann se présentera-t-il à son arrivée dans la capitale mondiale de la mode?

📊 Fait amusant: Emil Forsberg deviendra le meilleur buteur de Leipzig dans la compétition avec une dernière frappe.

🔮 Notre prédiction: PSG 3-1 RB Leipzig

Potentiel bouleversé 😰

Dynamo Kyiv v Barcelone

Oh Ronald, ça ne va pas bien n’est-ce pas?

La défaite 1-0 face à l’Atlético Madrid samedi laisse le Barcelone de Koeman en 12e position du tableau de LaLiga avec seulement 11 points en huit matchs jusqu’à présent.

Barcelone devra se passer de Lionel Messi et Frenkie de Jong mardi, les deux joueurs étant exclus de l’équipe itinérante pour le voyage en Ukraine.

Pour ajouter l’insulte à la blessure (littéralement), les Blaugrana ont récemment perdu Gerard Piqué et Sergi Roberto à la suite de blessures à long terme, ce qui laisse une équipe mince comme du papier dangereusement proche du point de rupture.

Cependant, la Ligue des champions a été un heureux répit pour les Catalans avec un record de 100% jusqu’à présent.

Les dirigeants de la ligue ukrainienne les ont fermés il y a trois semaines – et ce serait l’un des plus gros chocs de la campagne si le Barça devait succomber à la défaite face au Dynamo – mais il pourrait bien y avoir quelque chose dans l’air.

📊 Fait amusant: Le Dynamo Kyiv n’a remporté aucun match de phase de groupes de la Ligue des champions depuis la campagne 2016/17.

🔮 Notre prédiction: Dynamo Kiev 1-0 Barcelone

🤩 Star Man

Erling Haaland

Ce n’était que les quatre buts d’Erling Haaland lors de la victoire 5-2 du Borussia Dortmund sur le Hertha Berlin samedi soir.

Le joueur de 20 ans est un code de triche vivant et avec 14 buts en 11 apparitions en Ligue des champions pour le BVB et le RB Salzburg, il est sûr de dire qu’il n’a aucun problème à recréer le type de forme montré dans la capitale allemande sur la scène européenne.

L’équipe de Lucien Favre est actuellement en tête du groupe F, mais leur présence dans les huitièmes de finale n’est en aucun cas garantie, donc une victoire sur le Club de Bruges est un must.

Nous pensons que Haaland pourrait marquer une nouvelle surabondance de buts au Westfalenstadion mardi.