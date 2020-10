Nous avons un autre ensemble savoureux de matches de Premier League à mettre en place ce week-end.

Voici nos prédictions.

Jeu du week-end 💪

Manchester United contre Arsenal

Le monde s’arrêtait lorsque “ Manchester United v Arsenal ” dominait les matches du week-end, mais comme “ Les Simpsons ”, il n’a pas le même prestige que dans les années 90.

Aucun des deux clubs ne se bat plus au sommet du match national et les titulaires des deux abris sont des novices sur le front des entraîneurs plutôt que des pionniers du sport comme Alex Ferguson et Arsène Wenger l’étaient.

Malgré cela, il y a encore une certaine intrigue de niveau ce week-end.

United vient de sortir d’une impressionnante raclée 5-0 du RB Leipzig de la fashionista Julian Nagelsmann, tout en conquérant à nouveau Paris.

Alors qu’Arsenal ne crée pas beaucoup d’occasions ou ne s’amuse pas beaucoup pour le moment, et que les appels à Mikel Arteta pour déplacer Pierre-Emerick Aubameyang au milieu sont de plus en plus forts.

Aucune des deux défenses n’est particulièrement solide, pour être poli, et il n’en faudrait pas beaucoup pour que ce jeu sombre dans le chaos à cause d’erreurs flagrantes à l’arrière. Nous sommes pleinement d’accord avec cela.

🔮 Notre prédiction: Manchester United 3-2 Arsenal

Potentiel bouleversé 😨

Sheffield United contre Manchester City

Qu’il s’agisse d’un manque de pré-saison ou d’un signe de problèmes graves et sous-jacents, Manchester City n’a pas commencé cette saison à tirer à tous les cylindres.

Huit points en cinq matchs, l’équipe de Pep Guardiola languit en 13e position, et le manque d’attaquants disponibles a obligé Ferran Torres à signer l’été pour remplacer le rôle dans la victoire 3-0 contre Marseille.

Torres a marqué en France et pourrait repartir là-bas à Bramall Lane, mais Guardiola voudra désespérément que Raheem Sterling et Riyad Mahrez redécouvrent rapidement leur forme.

Sheffield United a connu un début de saison épouvantable et est sans victoire lors de ses six premiers matchs.

Cependant, les hommes de Chris Wilder ont réalisé une solide performance lors de la défaite 2-1 à Liverpool le week-end dernier et peuvent se considérer malchanceux de ne pas être repartis d’Anfield avec un point.

S’ils peuvent continuer cette amélioration samedi, Guardiola pourrait être pour un Halloween effrayant.

🔮 Notre prédiction: Sheffield United 1-1 Manchester City

Points 3️⃣ les plus faciles

Tottenham Hotspur contre Brighton et Hove Albion

À un moment donné, nous devrons peut-être tous avoir un mot sur la façon dont José Mourinho fait un travail à moitié décent à Tottenham et ils semblent tous chanter la même feuille d’hymne dans le nord de Londres.

S’ils n’étaient pas aussi déterminés à faire quelque chose de «Spursy», comme l’effondrement du jeu de West Ham, alors peut-être que les Spurs seraient considérés comme de sérieux challengers pour le titre.

Harry Kane a l’air de renaître, physiquement et positionnellement. Son Heung-min est devenu l’un des meilleurs finisseurs cliniques de la ligue et Pierre-Emile Højbjerg a ajouté une abondance d’acier au milieu de terrain.

Brighton a semblé impressionnant dans la plupart de ses matchs jusqu’à présent cette saison, mais n’a remporté qu’une seule victoire lors de ses six premiers matchs.

Graham Potter ne sera pas jugé pour ne pas avoir obtenu de points lors de matchs contre des joueurs comme Tottenham, ce qui est bien car nous nous attendons à ce que les Seagulls n’en obtiennent pas ce week-end.

🔮 Notre prédiction: Tottenham 3-0 Brighton

Trop proche pour appeler 🤔

Aston Villa contre Southampton

Aston Villa roulait en Premier League jusqu’à ce que Marcelo Bielsa et Leeds se précipitent en ville vendredi dernier et battent complètement l’équipe de Dean Smith 3-0.

Les méchants, inspirés par le mercurial Jack Grealish, avaient un record à 100% avant le week-end dernier et avec Ross Barkley qui semblait avoir trouvé un nouveau souffle à Birmingham, Villa semblait pouvoir faire des dégâts cette saison.

Southampton de Ralph Hassenhüttl est capable d’une performance comme une solide victoire 2-0 sur Everton, mais a également la défaite 5-2 contre les Spurs.

Cette confrontation pourrait produire un chaos total et devrait être un spectacle. Nous sommes ici pour embrasser le chaos.

🔮 Notre prédiction: Aston Villa 2-2 Southampton

🔥 Le capitaine de votre équipe Fantasy Football devrait être…

Harry Kane

Rien de révolutionnaire dans cette sélection. Kane a marqué cinq buts et huit passes décisives en six matches de championnat jusqu’à présent cette saison et nous ne voudrions pas être un défenseur de Brighton essayant de le gérer ce week-end.

Autres prédictions 🔮

Loups 1-1 Crystal Palace

Burnley 0-3 Chelsea

Liverpool 2-1 West Ham

Newcastle 0-1 Everton