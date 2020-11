Après de longues spéculations, Manchester City a annoncé jeudi que Pep Guardiola avait finalement accepté une prolongation de contrat avec le club.

La mise au crayon espagnole aura désormais un impact sur la situation des joueurs, des managers et des clubs de football.

Alors, qu’est-ce que cela signifie pour…

… Manchester City

Pour Manchester City, cela ne peut être qu’une bonne nouvelle.

Depuis des années maintenant, la hiérarchie du club a constamment parlé de construire et de laisser un héritage, ainsi que de s’établir en tant que force mondiale sous Pep.

Il a remporté tous les trophées nationaux du football anglais, battu des records et va maintenant poursuivre sa poursuite de la Ligue des champions – la seule pièce d’argenterie qui lui échappe au stade Etihad.

Leurs progrès se sont légèrement interrompus après l’émergence de Liverpool, ainsi que des problèmes de blessures constants pour les joueurs clés de Sergio Agüero, Fernandinho et Aymeric Laporte.

Mais il est naturel que les escouades doivent être reconstruites et ce que beaucoup oublient, c’est à quel point leur base est déjà accomplie. Un ou deux ajouts et ils pourraient être à nouveau à leur meilleur effrayant très rapidement.

… Pep Guardiola

La chronologie de Guardiola en Angleterre ressemblait à ceci: démarrage lent lors de la mise en œuvre des idées, à toute vapeur et tout gagner, petit plongeon à mesure que la reconstruction commence. C’est tout à fait normal.

Cependant, ce sera le plus long qu’il soit resté dans un club tout au long de sa carrière de manager, après avoir quitté Barcelone et le Bayern Munich après respectivement quatre et trois ans.

Ces trois prochaines années nous en apprendront beaucoup sur Pep en tant qu’entraîneur et si oui ou non il a le potentiel pour atteindre un sommet au pays. Peu de managers avant lui l’ont fait.

Il y a de petits signes que les choses commencent à devenir obsolètes et défensivement, les choses doivent s’améliorer si City veut à nouveau concourir au plus haut niveau. Guardiola peut-il à nouveau rallier ses troupes? Nous devrons attendre et voir.

… Lionel Messi

Avec Guardiola sur la sellette de Manchester City, la voie pour que Lionel Messi le rejoigne reste claire.

Il est évident que Messi est malheureux à Barcelone et, bien qu’il ait fait de son mieux pour partir cet été, a finalement été persuadé de rester à travers un mélange d’obligations contractuelles et Josep Maria Bartomeu a démissionné.

Mais tout ne va pas bien au Camp Nou. Leurs résultats ont faibli, Messi peut régulièrement être vu courir sur le terrain et a récemment riposté à ses critiques, déclarant qu’il était “fatigué d’être blâmé pour tout” au club.

Techniquement, son contrat actuel expire l’été prochain et avec des discussions de renouvellement inexistantes, il ne serait pas surprenant de voir Messi en bleu clair.