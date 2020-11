Après quelques années en tant que joueur d’équipe et sous-marin d’impact, c’est son temps sous les projecteurs.

Notre joueur de la semaine en Bundesliga est…

Lucas Alario (Bayer Leverkusen)

⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️ + compter (11 dans toutes les compétitions 🔥)

– Bayer 04 Leverkusen (@ bayer04_en) 8 novembre 2020

Limité à seulement 11 départs en Bundesliga au cours de chacune des deux dernières saisons, on a toujours eu l’impression que Lucas Alario avait plus à offrir. Mais Peter Bosz, de manière assez compréhensible, a préféré Kai Havertz et Kevin Volland.

“Ce n’est pas bon de simplement garder une Ferrari dans votre garage”, a déclaré l’agent du joueur cet été, suggérant que l’éloignement de Leverkusen était envisagé.

Mais Havertz et Volland sont partis à la place et Alario a été promu attaquant de premier choix. Le fardeau des buts repose désormais fermement sur ses épaules et il a relevé le défi.

Bon dans les airs et moteur intelligent, l’Argentin a poursuivi sa saison clinique jusqu’à présent avec deux buts contre le Borussia Mönchengladbach dimanche.

«Ses buts étaient exceptionnels, c’était de première classe», a déclaré l’entraîneur-chef Peter Bosz après le match. C’est difficile de discuter.

– Bayer 04 Leverkusen (@ bayer04_en) 9 novembre 2020

Le premier but était le choix de la paire, alors qu’Alario ramena calmement le ballon et caressa un effort dans le coin supérieur le plus éloigné sous un angle serré. Yann Sommer n’avait aucune chance dans le but. Vraiment le joueur d’un joueur en forme.

Son deuxième le résumait un peu mieux, un vrai effort de numéro neuf alors qu’il poussait Matthias Ginter en l’air et hochait la tête au-delà d’un Sommer bloqué, qui semblait avoir mal lu la croix.

Même lorsque Leverkusen a marqué son troisième, Alario avait peu d’implication mais se cachait au poteau arrière, prêt pour un robinet si l’effort de Moussa Diaby ne se blottissait pas dans le poteau éloigné.

“Lucas sait exactement où est le but”, a déclaré le gardien de Leverkusen Lukáš Hrádecky après le match.

«Un vrai renard dans la boîte. Et il a un instinct de but exceptionnel. Ses performances et ses buts l’ont rendu plus confiant et l’équipe l’implique davantage dans le jeu maintenant. C’est très difficile de se défendre contre lui, je suis très content qu’il joue pour nous! “

Une Ferrari en effet, et quelqu’un a finalement mis le contact.