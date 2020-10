Après deux victoires en Ligue des champions la semaine dernière, les plus grandes équipes allemandes étaient à nouveau en action ce week-end, le Bayern Munich se rendant à Cologne et le Borussia Dortmund en Arménie Bielefeld.

Voici comment ils se sont entendus.

Cologne 1-2 Bayern Munich

Buteurs: Drexler 83 ′ Müller 13 ′ (PEN), Gnabry 45 ′

Le Bayern Munich a pris un départ parfait en ouvrant son compte pour la journée à la 13e minute grâce à un penalty de Thomas Müller.

Les Bavarois sont incontestablement les meilleurs d’Europe en ce moment et l’ont prouvé une fois de plus à la mi-temps alors que Serge Gnabry courait au but et terminait brillamment pour leur deuxième.

Après la pause, c’était assez simple pour l’équipe de Hansi Flick qui a essayé de voir le match de manière sûre, mais les 10 dernières minutes ont été rendues intéressantes par l’effort dévié de Dominick Drexler passant devant Manuel Neuer et au fond du filet.

Mais ils ont tenu à prendre les trois points et à rejoindre la tête de la division.

Arménie Bielefeld 0-2 Borussia Dortmund

Buteurs: Hummels 53 ′, 71 ′

Ce fut un snoozefest d’une première mi-temps, l’équipe locale heureuse de garer le bus proverbial de Dortmund prêt à jouer le match d’attente.

Plus de 400 passes des visiteurs, et une seule chance de Manuel Akanji.

Après la pause, l’équipe à l’extérieur a pris une vitesse différente et a finalement marqué après que Mats Hummels ait dévié une tête au fond du filet.

Et le défenseur central a réalisé un doublé improbable à mi-chemin des 45 secondes, rentrant brillamment à la maison après un centre du côté droit.