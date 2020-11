Il n’y a pas de repos ce dimanche – pas avec beaucoup plus de Ligue des Nations à apprécier.

Vérifiez régulièrement les dernières mises à jour.

Toutes les heures CET

Belgique 2-0 Angleterre

Buteurs: Tielemans 10 ′, Mertens 24 ′

La Belgique a pris une place importante dans la première place du deuxième groupe de la Ligue des Nations A avec une victoire sur l’Angleterre, mettant fin à leurs espoirs de terminer première.

Les Red Devils ont pris une avance à la 10e minute lorsque sa frappe déviée a battu Jordan Pickford et il a fallu à l’homme qui l’a aidé, Romelu Lukaku, pour conserver l’avance avec un dégagement de la ligne de but quelques instants plus tard pour empêcher Harry Kane.

Mais les Belges ont fait deux quand Dries Mertens a réussi un beau coup franc et c’est ainsi que ça s’est terminé, les Three Lions n’ayant pas réussi à trouver le filet pour la troisième fois lors de leurs six derniers matchs malgré une bonne performance globale, avec un débutant compétitif. Jack Grealish se démarque en particulier.

Italie 2-0 Pologne

Buteurs: Stylo Jorginho 27 ′, Berardi 23 ′

Une Italie criblée de coronavirus est passée à une victoire des quatre finales de la Ligue des Nations en devançant la Pologne à Reggio Emilia.

Lorenzo Insigne avait un but exclu pour hors-jeu au début en raison d’un hors-jeu d’Andrea Belotti, mais le Torino s’est racheté en remportant un penalty que Jorginho a envoyé.

Après l’expulsion de Jacek Goralski en seconde période, l’Italie a bouclé la victoire lorsque le remplaçant Domenico Berardi a terminé calmement sur une passe d’Insigne.

Roberto Mancini scellera la qualification pour la finale par une victoire lors de leur dernier match, même si un match nul ou même une défaite pourrait suffire selon la façon dont les Pays-Bas se débrouillent contre la Pologne.

Autriche 2-1 Irlande du Nord

Buteurs: Schaub 81 ‘, Grbić 87’; Magennis 74 ′

L’Irlande du Nord n’a pas réussi à remonter le moral avec une victoire après son chagrin pour les éliminatoires de l’Euro 2020 en laissant une avance tardive pour perdre en Autriche.

Josh Magennis a eu la liberté de la surface de réparation pour envoyer son équipe dans une avance qu’ils ont tenue jusqu’aux neuf dernières minutes avant de s’effondrer.

Louis Schaub a en quelque sorte fait passer le ballon d’une position couchée à un niveau pour les hôtes avant qu’Adrian Grbić ne rattrape la défense au pied plat pour courir derrière et trouver le coin pour aggraver une semaine misérable pour les hommes d’Ian Baraclough.

Pays-Bas 3-1 Bosnie-Herzégovine

Buteurs: Wijnaldum 6 ‘, 13’, Memphis 55 ‘; Prevljak 63 ′

À la cinquième tentative, Frank de Boer a finalement remporté sa première victoire en tant que patron des Pays-Bas grâce à l’héroïsme de Georginio Wijnaldum.

L’homme de Liverpool a marqué deux fois dans les 13 premières minutes, capitalisant à chaque fois sur des balles basses envoyées par la droite qu’il a ramenées à la maison.

Un troisième a été ajouté en seconde période lorsque Memphis est arrivé à la fin d’une autre balle basse dans la même zone, ce qui signifie que la consolation de Smail Prevljak n’a même pas pu atténuer l’ambiance.

Pays de Galles 1-0 République d’Irlande

Buteurs: Brooks 66 ′

Alors que De Boer a ce singe dans le dos, l’attente de Stephen Kenny pour sa première victoire en tant que manager de la République d’Irlande se poursuit après que le Pays de Galles les a condamnés à la défaite à Cardiff.

Il y avait peu de chances réelles dans une affaire en grande partie de mauvaise humeur (le seul choc a été qu’il a fallu jusqu’à la 94e minute pour que Jeff Hendrick soit expulsé), jusqu’à ce que David Brooks dirige le Pays de Galles en tête au milieu de la seconde période après une mauvaise défense.

Les Boys in Green n’ont maintenant réussi qu’un seul but dans les sept matchs de l’ancien patron de Dundalk en charge jusqu’à présent.

Autres résultats

Danemark 2-1 Islande République tchèque 1-0 Israël Hongrie 1-1 Serbie Moldavie 0-2 Grèce Slovénie 2-1 Kosovo Turquie 3-2 Russie Slovaquie 1-0 Écosse Bulgarie 1-2 Finlande Macédoine du Nord 2-1 Estonie Géorgie 1- 2 Arménie Albanie 3-1 Kazakhstan Biélorussie 2-0 Lituanie