Maintenant, c’est ce que nous appelons un Super dimanche.

Ce week-end, les quatre reprĂ©sentants de la Ligue des champions de Serie A se heurtent tous un jour qui promet des feux d’artifice.

Les champions de la Juventus se rendent dans la capitale pour affronter la Lazio, une équipe contre laquelle ils ont eu des difficultés ces derniÚres années.

C’est le coup d’envoi prĂ©coce et Ă peine la poussiĂšre se sera installĂ©e sur ce match massif, puis nous avons un derby Lombardie-Nerazzurri Ă apprĂ©cier.

Nous ne sommes peut-ĂȘtre qu’à un cinquiĂšme du dĂ©but de la saison, mais cela a le potentiel d’ĂȘtre une journĂ©e dĂ©cisive en haut du tableau.

La victoire de l’Ă©quipe d’Andrea Pirlo serait la plus grande de sa carriĂšre d’entraĂźneur naissante Ă ce jour et soudainement, les choses ne sembleraient pas si prĂ©occupantes, en particulier avec Cristiano Ronaldo en forme et tirant Ă nouveau.

Mais c’est une victoire qui va ĂȘtre difficile Ă obtenir pour les Bianconeri, qui ont perdu deux de leurs trois derniers matchs (aprĂšs un bilan presque parfait avant cela) contre une Ă©quipe de la Lazio qui ne semble pas avoir de facteur de peur. quand il s’agit d’affronter la Juve.

Ils ne devraient pas non plus. Depuis le dĂ©but de la campagne 2019/20, aucune Ă©quipe des cinq meilleures ligues europĂ©ennes n’a rĂ©coltĂ© plus de points (32) en perdant des positions que la Lazio, dont trois lors de leur victoire contre la Juventus en dĂ©cembre dernier.

La Vieille Dame les a battus cet Ă©tĂ© lorsque les jetons Ă©taient Ă la baisse dans la course au titre, mais mĂȘme cela n’a pas Ă©tĂ© sans controverse (bien que les dĂ©tenteurs du titre l’aient mĂ©ritĂ© au cours du match).

La Lazio est une Ă©quipe qui a Ă©tĂ© ravagĂ©e par COVID-19 au cours des 10 derniers jours, mais mĂȘme dans les trois matchs auxquels ils ont jouĂ© pendant cette pĂ©riode, Simone Inzaghi a quand mĂȘme rĂ©ussi Ă retirer quelques as de sa manche pour en livrer deux. nuls et une victoire.

Certes, ils ont commencĂ© la saison de maniĂšre incohĂ©rente, mais mĂȘme avec tous leurs premiers problĂšmes, il y a des signes positifs – rien de plus que de se remettre de 3-2 Ă Turin en 87 minutes le week-end dernier pour gagner.

Avoir ce match seul au rĂŽle en tant que titre pour un week-end d’action de Serie A suffirait, mais le fait qu’Atalanta-Inter le suive rapidement nous fait vraiment saliver.

Les hommes d’Antonio Conte ressemblaient plus Ă Orobici passionnant et attaquant cette saison qu’Ă eux-mĂȘmes plus organisĂ©s de sa premiĂšre campagne Ă la barre – s’impliquant trop souvent dans des fusillades.

C’est grisant pour le neutre mais cela va sĂ»rement faire en sorte que le patron de l’Inter se dĂ©chire les cheveux (pas de rires Ă l’arriĂšre lĂ -bas!) Compte tenu de leur vulnĂ©rabilitĂ© Ă l’arriĂšre cette saison.

Ils n’ont disputĂ© que neuf matchs, mais pendant cette pĂ©riode, ils ont quand mĂȘme rĂ©ussi 4-3, 5-2, 3-2 et deux scores 2-2 – avec le cĂŽtĂ© qui a l’air d’ĂȘtre toujours Ă la hauteur avec de nouveaux visages comme Achraf Hakimi, Matteo Darmian, Aleksandar Kolarov et Arturo Vidal arrivent tous.

Donc, la derniĂšre Ă©quipe Ă laquelle vous voudriez vous heurter en essayant de corriger les dĂ©ficiences dĂ©fensives est Atalanta, qui sera aussi la bienvenue que l’annonce d’une nouvelle saison de Dexter en route. Personne n’en a besoin.

Les hommes de Gian Piero Gasperini ont repris lĂ oĂč ils s’Ă©taient arrĂȘtĂ©s et mĂȘme s’il y a eu quelques performances douteuses (et tout le monde leur pardonnera), ils font toujours ce qu’ils font de mieux, ce qui sera une grande prĂ©occupation pour leurs rivaux rĂ©gionaux. .

En huit matchs jusqu’Ă prĂ©sent cette saison, ils ont marquĂ© 23 buts.

Au cours des 12 derniers mois, une seule Ă©quipe a gardĂ© une feuille blanche contre les Bergemaschi au niveau national (et seulement deux dans toutes les compĂ©titions). Et comme le destin l’a voulu, cette Ă©quipe Ă©tait l’Inter, le dernier jour de la saison derniĂšre.

Ce blanchissage Ă©tait suffisant pour que les Beneamata gardent Atalanta enracinĂ© sur un maigre 98 buts pour la campagne et les empĂȘchent d’atteindre la barre des cent.

En fait, l’Inter a en fait tenu La Dea sans but lors de quatre de ses six derniĂšres rencontres, tandis que l’Atalanta a concĂ©dĂ© Ă chacun de ses neuf derniers matches de championnat – leur plus long parcours sans feuille blanche en cinq ans.

Ainsi, bien qu’il n’y ait peut-ĂȘtre pas de points de repĂšre Ă©levĂ©s ou de dĂ©cideurs potentiels du Scudetto en jeu lorsque ces clubs seront Ă nouveau en action aussi tĂŽt, les rĂ©sultats auront des implications – celles qui pourraient encore se faire sentir au moment de la crise en mai.