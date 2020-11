L’âge ne peut pas l’arrêter. COVID-19 ne pouvait pas l’arrêter. Et même Pep Guardiola ne pouvait pas l’apprivoiser.

Quelle carrière cela a été pour Zlatan Ibrahimović et malgré ses 39 ans, il semble qu’il reste encore beaucoup de kilométrage dans le réservoir.

if (typeof (jQuery) == “fonction”) {(fonction ($) {$. fn.fitVids = fonction () {}}) (jQuery)}; jwplayer (‘jwplayer_uv4wVW7u_5oNpOZgB_div’). setup ({“playlist”: “https: / / content.jwplatform.com / feeds /uv4wVW7u.json”, “ph”: 2});

La semaine dernière, la légende de la Roma Francesco Totti (un homme qui sait une chose ou deux sur le vieillissement de Benjamin Button) a fait un commentaire intéressant sur l’attaquant suédois.

Zlatan pourrait jouer sur une jambe! Il pourrait aller jusqu’à 50 ans. Il est à ce niveau. Totti sur Ibrahimović

Les gens ont souri à l’époque. Mais après sa performance au Stadio San Paolo contre Napoli dimanche, ils ne le font plus.

Ibrahimović a réalisé une autre performance sensationnelle, marquant deux buts décisifs pour repousser Naples et renvoyer Milan au sommet de la Serie A.

Ses 10 buts lors des huit premiers matchs de la saison ne sont améliorés qu’une seule fois dans l’histoire du club – par le parcours de 12 buts de Marco van Basten en 1992/93.

Voulez-vous plus de statistiques sur Zlatan? Bien sûr, vous le faites. Qui n’aime pas le lion après tout.

Il a atteint le double des chiffres dans un top 5 des championnats européens pour la 14e fois de sa carrière. QUATORZE! Ses six buts de la tête en 2020 sont plus que tout autre joueur de la ligue.Il est le joueur le plus âgé à marquer 10 buts au cours des huit premières journées d’une saison de Serie A. La séquence de huit matchs de buts sur lesquels il est actuellement est également la plus longue de ses carrière

Enlevez son âge pendant un moment.

Si vous ne lisez que ces statistiques froides et dures, vous serez très impressionné. Alors pourquoi devrions-nous laisser ses années avancées assombrir un jugement?

Vos yeux vous disent que c’est un homme qui ne montre aucun signe de ressembler à un homme de 39 ans et ce n’est qu’au profit d’une tenue Rossoneri revitalisée.

if (typeof (jQuery) == “fonction”) {(fonction ($) {$. fn.fitVids = fonction () {}}) (jQuery)}; jwplayer (‘jwplayer_nxqG2ibE_5oNpOZgB_div’). setup ({“playlist”: “https: / / content.jwplatform.com / feeds /nxqG2ibE.json”, “ph”: 2});

Si le public souriait à Totti pour ses commentaires, il se moquait carrément de Zlatan quand il a affirmé que Milan aurait remporté la ligue la saison dernière s’ils l’avaient eu toute l’année.

Mais toutes les preuves jusqu’à présent suggèrent qu’il avait vraiment raison. Avec lui à la tête de la charge, ils semblent chaque pouce un prétendant au titre.

Le seul inconvénient de la victoire de dimanche a été la blessure aux ischio-jambiers qu’il a subie, qui devrait faire l’objet de tests supplémentaires dans les prochains jours.

Cette équipe a désespérément besoin de lui. Ils ne peuvent qu’espérer que ce n’est pas trop grave.

Et ailleurs…

Ibra n’est pas le seul homme d’État plus âgé à déchirer la situation, avec Cristiano Ronaldo marquant deux fois lors de la victoire de la Juventus contre Cagliari. Il est vraiment temps de s’inquiéter pour Turin. Ils menaient 2-0 à l’Inter à la 64e minute avant de capituler pour perdre 4-2. La Roma semble commencer à cliquer sous Paulo Fonseca et était en pleine vitesse alors qu’elle voyait Parme.

😱 Objectif du week-end

Henrikh Mkhitaryan

🥇 Joueur du week-end

Mkhitaryan et d’autres le courent de près, mais après tout ce que nous avons dit ci-dessus, pourrait-il vraiment être quelqu’un d’autre?