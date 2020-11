Il a été présenté comme un super dimanche en Serie A, ce qui pourrait donner une indication précoce du type de course de Scudetto auquel nous pouvons nous attendre.

Au lieu de cela, il s’est terminé par beaucoup plus de questions que de réponses.

Il n’y avait pas de séparation entre les quatre premiers de la saison dernière lorsqu’ils se sont affrontés, alors que même le leader milanais n’a pas pu profiter de l’occasion pour étendre son avantage.

Dimanche a commencé par un voyage dans la capitale pour les champions de la Juventus pour affronter la Lazio, qui est dans l’eau chaude après avoir mal géré une récente épidémie de coronavirus au club.

Cela a bien commencé aussi avec un but de Cristiano Ronaldo, mais après avoir été remplacé en seconde période par ce qu’Andrea Pirlo a confirmé plus tard comme une blessure à la cheville, cela a mal tourné.

L’Aquile a surpris ses visiteurs avec un égaliseur à la 95e minute grâce à Felipe Caicedo, qui a inscrit son cinquième but dans le temps additionnel depuis le début de 2019/20, plus que tout autre joueur de la ligue.

Le niveleur de la Lazio a également poursuivi sa propre séquence impressionnante d’accumuler plus de points que toute autre équipe des cinq meilleures ligues européennes après avoir été à la traîne depuis le début de la saison dernière.

Pour la Juventus, il est peut-être temps de paniquer. Sur leurs six matchs sur le terrain cette saison, ils en ont déjà tiré quatre, ce qui a conduit Pirlo à fustiger l’instinct de tueur de son équipe.

Si le retour de Matthijs de Ligt peut ajouter de la solidité à la défense à son retour ou si Pirlo peut éventuellement trouver un système réglé, seul le temps le dira mais cette équipe n’est pas convaincante pour le moment, même si elle méritait la victoire en Rome.

Plus au nord, à Bergame, l’Atalanta et l’Inter ont également disputé un match nul 1-1, qui nous préoccupe de la cohérence des équipes noire et bleue cette saison.

Heureusement pour eux, c’est un problème qui afflige tout le monde, mais les deux équipes penseront que c’était une opportunité manquée: l’Inter pour avoir mené jusqu’à la fin et Atalanta pour avoir repoussé une chance glorieuse de gagner à la fin grâce à Luis Muriel.

La Dea n’est pas restée aussi longtemps en championnat sans feuille blanche depuis 2015, alors que l’Inter ne ressemble tout simplement pas à une tenue d’Antonio Conte pour le moment.

Mais ces deux équipes et Napoli ont reçu un sursis surprise de la part des chefs de table Milan et Zlatan Ibrahimović en particulier.

Grâce à eux, ils se sont battus de 2-0 tôt et auraient vraiment dû le gagner, Davide Calabria ayant un but sévèrement refusé et Ibra ratant sa troisième pénalité de la saison – plus que tout autre joueur des ligues majeures d’Europe.

Encore une fois, il a explosé au-dessus de la cible et cela s’est avéré être une expérience tellement humiliante pour le Suédois qu’il semble que cela ait même renversé son incroyable ego de quelques chevilles.

Je sentais que je n’étais pas tout là devant le but. J’ai raté le penalty donc je pense que je vais laisser le prochain à [Franck] Kessié. Ce serait mieux.Zlatan Ibrahimović

Cependant, ils ont marqué deux fois et auraient dû en avoir plus contre la meilleure équipe de la ligue, afin que Milan puisse entrer dans une autre pause internationale pleine de confiance.

Leur équipe mince ne montre aucun signe d’être étirée et de leur coûter cher… pour le moment.

Et ailleurs…

La Roma fait partie du top quatre grâce à une performance inspirée de Henrikh Mkhitaryan, qui a réussi le premier triplé de sa carrière lors de la victoire 3-1. La série de matchs de Bologne sans feuille blanche a atteint 40 alors qu’un seul en-tête de Victor Osimhen (le Rossoblu en a également concédé plus que toute autre équipe de la ligue), tirant Napoli jusqu’à la troisième place. La Serie A est une ligue qui a produit une quantité incroyable de buts ces dernières années, ce qui a signifié trois matchs en un week-end se terminant 0-0 une grande surprise: Sassuolo-Udinese, Parme-Fiorentina et Torino-Crotone.

😱 Objectif du week-end

Lors d’un week-end avec peu de points forts, cela vaut pour le drame, la course de Joaquín Correa pour le mettre en place et Simone Inzaghi qui réussit à la remise en jeu.

🥇 Joueur du week-end

Cela ne pouvait être personne d’autre.