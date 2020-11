Si vous demandez à un fan de football neutre quelle équipe de Serie A il devrait regarder, il y a de fortes chances que la réponse soit Atalanta.

Et avec raison. Au cours des trois dernières saisons, les garçons de Bergame ont été époustouflants à regarder, prenant d’assaut l’Italie et l’Europe avec leur football offensif intrépide.

Mais il y a maintenant une autre équipe dans leur propre division qui rivalise avec les hommes de Gian Piero Gasperini pour le titre de l’équipe la plus amusante du football.

L’équipe qui veut remporter cette couronne est la superbe tenue Sassuolo de Roberto De Zerbi, qui a continué sa belle forme cette saison et est une joie à regarder.

Ils ont mis leur record d’invaincu en jeu ce week-end lors d’un voyage pour affronter une équipe de Naples qui n’avait pas encore goûté à la défaite en Serie A cette saison (sur le terrain au moins).

Mais leur tâche est devenue extrêmement difficile en excluant le meilleur buteur Ciccio Caputo ainsi que les autres attaquants Domenico Berardi et Filip Djuričić (qui ont contribué ensemble à plus des deux tiers de leurs buts).

En plus de cela, les Neroverdi ont affronté une équipe de Naples qui a elle-même été impressionnante en attaque et qui aurait vraiment dû capitaliser sur certaines erreurs de Sassuolo pour prendre la tête.

Les visiteurs ont cependant tenu bon, la résilience défensive n’étant pas quelque chose pour laquelle ils sont particulièrement réputés, puis ont frappé après la pause avec un penalty de Manuel Locatelli et un but de Maxime Lopez après s’être habilement faufilé autour des maillots bleus dans la surface.

C’était la première feuille blanche de la saison pour Sassuolo, qui joue toujours ses matchs à domicile au stade Mapei de Reggio Emilia en raison du fait que le sol de leur ville natale n’est pas adapté à l’usage prévu, qui brille sans véritable puissance de star.

Il y a des noms reconnaissables dans l’équipe. Incroyablement, Berardi est toujours au club, ayant semblé destiné à de grandes choses au cours de sa saison d’évasion lorsque les Neroverdi ont été promus pour la première fois, marquant de manière mémorable quatre fois lors d’un match contre Milan.

Bien que ses progrès aient un peu ralenti, il est toujours un joueur très talentueux et dangereux qui, étonnamment, n’a eu 26 ans que récemment.

Andrea Consigli reste une présence fiable entre les poteaux et devant lui, Gian Marco Ferrari et Vlad Chiriches se comportent très bien, tandis que dans la salle des machines, Locatelli s’est épanoui en un véritable leader et l’un des meilleurs milieux de terrain de la ligue.

Plus la bataille est dure, plus la victoire est douce 🖤💚 Passons au suivant 💪🏿 # ForzaSasol pic.twitter.com/JMm0nCaNMc – Pedro Mba Obiang (@ Obiang14) 2 novembre 2020

Les pieds rapides de Jeremie Boga en font un incontournable et leur principal homme en attaque, Caputo a entrepris un voyage incroyable, passant de presque abandonner le football en raison de sa désillusion jusqu’à l’équipe nationale italienne. Et tout en réussissant à brasser sa propre bière à part.

Le fait est qu’il s’agit d’un groupe fort de joueurs qui ne sont pas très connus mais qui ont été rendus plus grands que la somme de leurs parties par un entraîneur dont l’engagement à attaquer le football les a rendus incontournables.

Entre un nul 1-1 lors de leur premier match et leur victoire sur Naples, ils ont connu deux victoires 4-1, un thriller 4-3 et un retour spectaculaire 3-3.

Sassuolo a les statistiques de possession les plus élevées de toutes les équipes de Serie A à environ 60%. La philosophie vient de leur manager Roberto De Zerbi. Nous le profilons ainsi que Sassuolo dans notre dernier épisode.

🎧https: //t.co/RfqRgAxvMB pic.twitter.com/DNL9a30UFy – Football Today (@FT_Podcast_) 29 octobre 2020

C’est ainsi que De Zerbi le veut. En tant que talentueux n ° 10 pendant ses jours de jeu, il a souvent prêché sur l’importance pour son équipe d’être sur la balle parce que c’est là qu’ils s’amuseront le plus.

Le principal problème qu’il a eu cette saison, dont il a discuté avant le match, est de faire croire à l’équipe qu’elle est aussi bonne que lui et les autres.

Nous avons eu des absences importantes, mais nous avons une équipe jeune et forte qui n’a peut-être toujours pas la conviction de ses propres compétences. C’est une équipe de haute qualité et maintenant nous savons que nous pouvons gagner n’importe où. ” De Roberto De Zerbi à Radio Rai

Après leur résultat le plus récent et les circonstances dans lesquelles il a été obtenu, la confiance ne devrait plus être un problème.

Et ailleurs…

Milan a gagné. encore. Zlatan Ibrahimović a marqué. Encore. Oh et il a également fourni une aide. Ils ressemblent à la vraie affaire. Cristiano Ronaldo est de retour! Et il ne lui a pas fallu longtemps pour se remettre sur pied – marquant deux fois alors que la Juventus voyait Spezia confortablement. Gervinho a reculé les années à San Siro mais l’effondrement tardif de Parme a permis à l’Inter de récupérer un point grâce à la tête tardive d’Ivan PeriÅ¡ić.

L’entraînement fulgurant de Jakub Jankto dans le derby était bon, mais la passe puis la technique pour l’ouverture de volée de Gervinho étaient très spéciales.

Nous adorons Musa Barrow. Deux excellents buts contre Cagliari soulignent son avantage en tant que buteur, mais ses compétences sont polyvalentes: intelligent, relie le jeu entre les lignes, crée beaucoup de tirs, athlète arrondi. Je pense vraiment qu’il a le potentiel de rejoindre bientôt l’une des meilleures équipes européennes. pic.twitter.com/5zafJLO8wI – Football scouté (@ScoutedFtbl) 31 octobre 2020

Deux superbes finitions du jeune attaquant de Bologne leur ont valu une victoire vitale contre Cagliari, montrant à quel point il est dangereux, peu importe où il ramasse le ballon.