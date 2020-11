Quatre matches amicaux internationaux ont eu lieu jeudi soir, qui ont vu l’Angleterre, l’Irlande, le Pays de Galles et l’USMNT tous impliqués.

Voici ce qui s’est passé…

Angleterre 3-0 Irlande

Buteurs: Maguire 18 ′, Sancho 31 ′, Calvert-Lewin (stylo) 56 ′

Ce fut une nuit confortable pour l’Angleterre alors qu’elle se qualifiait pour une victoire 3-0 contre l’Irlande au stade de Wembley.

Malgré un départ brillant de l’Irlande, les hôtes ont rapidement pris le contrôle et étaient en tête après 18 minutes lorsque Harry Maguire rentrait chez lui après le centre de Harry Winks.

Alors que Jack Grealish et Dominic Calvert-Lewin se rapprochaient tous les deux, Jadon Sancho a terminé habilement dans le coin pour doubler l’avance de l’Angleterre.

Il était trois peu après la mi-temps quand Bukayo Saka a été renversé par Cyrus Christie, Calvert-Lewin tirant un penalty parfait dans le coin supérieur gauche.

Les Three Lions entament leurs matches de la Ligue des Nations en bonne forme, tandis que l’Irlande a encore du travail à faire.

Pays de Galles 0-0 États-Unis

Buteurs: n / a

C’était des honneurs même entre le Pays de Galles et l’USMNT après leur match nul 0-0 au Liberty Stadium.

Les visiteurs ont commencé le plus brillant et se sont approchés de deux garçons de Barcelone – Sergiño Dest et Konrad de la Fuente – mais le gardien de but Danny Ward a été à la hauteur de la tâche.

Le Pays de Galles avait ses propres chances grâce à Brennan Johnson et Daniel James, mais aucun des deux joueurs n’a réussi à sortir de l’impasse.

Les deux nations seront ravies d’avoir eu l’occasion de coucher quelques jeunes joueurs, même si le résultat final n’a pas été si excitant.

Autres résultats…

Bosnie-Herzégovine 0-2 Iran Moldavie 0-0 Russie