Lionel Messi est, Ă mon avis, le meilleur footballeur de la planĂšte depuis plus de 10 ans.

Bien sĂ»r, Cristiano Ronaldo l’a couru le plus prĂšs. Mais lorsque vous rassemblez toutes les preuves; les buts, les passes dĂ©cisives, les dribbles, la crĂ©ation de hasard, Messi arrive en tĂȘte. Encore et encore.

Lionel Messi dans les cinq premiĂšres divisions d’Europe depuis 2017-18: ❍ La plupart des buts

❍ La plupart des aides

❍ La plupart des buts hors de la surface

❍ La plupart des coups francs directs marquĂ©s

❍ La plupart des essais sont terminĂ©s

❍ Les plus grandes chances crĂ©Ă©es

❍ La plupart des balles

❍ La plupart des passes ⠓ finales Vous avez eu l’idĂ©e. pic.twitter.com/lXqxwuqMqf – Squawka Football (@Squawka) 25 aoĂ»t 2020

Si votre vie en dĂ©pendait, vous mettriez Messi sur un coup franc. Vous voudriez qu’il passe une balle traversante. Et vous voudriez qu’il court dessus.

Nous avons eu la chance d’assister Ă l’Ă©mergence, Ă l’ascension, au sommet du plus grand joueur Ă avoir jamais jouĂ©. Mais regardons-nous maintenant la fin?

Le score de Messi a lentement diminuĂ© ces derniĂšres saisons, mais maintenant, pour la premiĂšre fois, il a vraiment l’air humain. Il a l’air, eh bien, il a l’air moyen?

Supprimez les pĂ©nalitĂ©s et il n’a marquĂ© qu’une seule fois lors de ses sept apparitions Ă Barcelone jusqu’Ă prĂ©sent cette saison.

La saison derniĂšre, il a marquĂ© 0,62 buts sans pĂ©nalitĂ© toutes les 90 minutes sur le terrain de LaLiga, son pire retour depuis la saison 2007/08, alors qu’il n’avait que 20 ans et s’imposait toujours comme l’un des meilleurs talents du monde.

À chaque saison depuis, il a en moyenne plus qu’un but ou une aide, mĂȘme en rĂ©duisant les pĂ©nalitĂ©s, toutes les 90 minutes. MĂȘme la saison derniĂšre, alors que son score ralentissait, il a fourni 21 passes dĂ©cisives en Liga en carriĂšre.

Cette saison, cependant, il ne contribue qu’Ă 0,15 buts et passes dĂ©cisives par 90 minutes, une fois que vous ignorez ses efforts de 12 mĂštres.

C’est peut-ĂȘtre parce que Ronald Koeman change la façon dont cette Ă©quipe joue, les rendant moins dĂ©pendants de Messi. Et avec Ansu Fati blessĂ©, il est possible que Messi soit Ă nouveau plus souvent en fin de mouvement.

Peut-ĂȘtre que ça a Ă©tĂ© une mauvaise course, un peu de malchance devant le but, et cet article aura l’air trĂšs idiot Ă NoĂ«l. AprĂšs tout, il a Ă©tĂ© mis au banc par Ronald Koeman lorsque Barcelone a affrontĂ© le Real Betis il y a deux semaines, pour arriver Ă la mi-temps et renverser le jeu.

Peut-ĂȘtre que la concentration de Messi n’est plus Ă Barcelone aprĂšs avoir tentĂ© de partir cet Ă©tĂ©?

Ou peut-ĂȘtre, juste peut-ĂȘtre, c’est ce que Messi est maintenant qu’il a 32 ans.

Juste un autre footballeur extrĂȘmement talentueux, mais pas le footballeur de rĂ©fĂ©rence qui place la barre pour tout le monde.

Au fait, rien de tout cela ne porte atteinte Ă ce que l’Argentin a rĂ©alisĂ© au fil des ans. Il reste le meilleur crĂ©ateur, le meilleur buteur et le meilleur dribbleur que j’aie jamais vu.

C’est vraiment quelque chose qu’il ait Ă©tĂ© toutes ces choses et plus encore, et qu’il les soit depuis si longtemps. Les joueurs seront oints de son successeur, avec Kylian MbappĂ© en premier, mais nous ne verrons peut-ĂȘtre plus jamais un footballeur de la sorte de Messi.

NĂ©anmoins, vous ne pouvez pas Ă©chapper au fait qu’il a passĂ© ces derniĂšres annĂ©es Ă essayer de maintenir l’union de Barcelone et que cela semble avoir finalement eu un impact sur lui. Il a l’air de son Ăąge et, pour la premiĂšre fois, il semble impossible Ă arrĂȘter. Cela devait finir par finir et cela pourrait bien ĂȘtre cette fin.

Le temps n’attend personne, mais Messi n’est pas qu’un homme. Pourtant, le temps a peut-ĂȘtre attendu assez longtemps pour l’Argentin. L’Ăąge finit par nous rattraper tous.